Kenia Lechuga se instala en la final del Mundial de Remo en Shanghái

Medalla a la vista. Kenia Lechuga, tres veces olímpica, aspira a podio en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái. (Conade)

Kenia Lechuga Alanís avanzó a la final A, en la prueba de scull individual ligero (LW1x), al concluir en el segundo lugar, en semifinal de foto finish, en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025, que se realiza en China.

La remera olímpica mexicana cerró con un sprint que la colocó a 4 centésimas del liderato, al cronometrar un tiempo de 8:06.27 minutos,

Lechuga, quien ha representado a México en los Juegos Olímpicos Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, competirá por las medallas este sábado 27 de septiembre.

Por su parte, el también olímpico en París 2024, Alexis López García concluyó en la quinta posición, en la semifinal 2, de scull individual ligero, con un tiempo de 7:48.66 minutos. Al bajacaliforniano solo le alcanzó para competir en la final B, también el sábado.

En las pruebas de para remo, la dupla conformada por Ángeles Britani Gutiérrez y Pablo Lemus concluyó su participación mundialista, en la cuarta posición del heat 2, de doble scull mixto PR3, con un registro de 9:22.80 minutos.