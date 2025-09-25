México inicia con dos victorias en la Copa Mundial de Baseball5

Baseball5. El equipo de México aprovechó en la primera jornada su localía para ganar sus dos partidos dentro del Grupo A. (Conade)

México y Cuba destacan en la primera jornada de la Copa Mundial de Baseball5 Juvenil WBSC 2025 que se desarrolla en el Parque La Loma de Tepic, Nayarit.

La Selección Mexicana, medallista de bronce hace dos años, protagonizó un momento dramático, tras perder el primer set por 1-10 contra Lituania, campeona de Europa, reaccionó con fuerza para llevarse los dos sets siguientes por 6-1 y 4-1, completando una emocionante remontada en el Grupo A.

Posteriormente, los anfitriones mantuvieron el impulso con una contundente victoria (11-0, 12-2) sobre Siria.

Cuba, Nº 1 del mundo, inició el torneo con dos actuaciones destacadas en el Grupo B. Superó a Kenia de manera convincente (13-2, 12-2) y después se llevó la victoria (4-2, 10-0) sobre España.

En el Grupo C, Venezuela dominó a Japón (11-7, 11-0), después los nipones se impusieron a Turquía (0-5, 7-6, 5-4).

En el Grupo D, China Taipei barrió a Puerto Rico (12-0, 10-1) y Francia (14-4, 12-6) para posicionarse como uno de los primeros favoritos.

El torneo que reúne a 14 equipos continúa con la ronda final de la fase de grupos. A partir de ahí, todos los equipos avanzarán a la fase eliminatoria, comenzando con los octavos de final.