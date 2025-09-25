Toto Wolff advierte que no deberían descartar a Verstappen en la lucha por el Mundial

Perseverante. Max Verstappen aún hace soñar que podría alcanzar su quinto título consecutivo. (@redbullracing)

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, envió un aviso a McLaren para dejarles claro que no deberían descartar a Max Verstappen de la lucha por el Mundial. Aunque esta batalla parecía ya un mano a mano entre Oscar Piastri y Lando Norris, las dos victorias del neerlandés han traído consigo un cambio de parecer, aunque los dos pilotos de McLaren aún disfrutan de una gran ventaja.

Tras su victoria en Bakú, Verstappen ha hecho soñar a más de uno con la posibilidad de conseguir su quinto título consecutivo. Era algo que parecía imposible tras el GP de Hungría, pero el paso hacia delante del RB21 tras el parón de verano ha avivado la esperanza. Wolff, de hecho, cuando alguien se enfrenta a Max y éste está de ‘outsider’, tiene claro que hay que tener más de un ojo puesto en él y no descartarlo nunca.

“Creo que siempre hay que tener los pies en el suelo y ser humilde. Ha tenido una buena racha, el coche es bueno. Con Max Verstappen, siempre tienes que estar preocupado por lo que puede conseguir, especialmente si se da cuenta que está detrás en la lucha”, comentó Wolff tras el GP de Azerbaiyán.

“¿Cuál es la diferencia? 69 puntos, aún queda mucho camino, pero todo le tiene que ir a pedir de boca. Sólo un abandono más del líder del Mundial y Max sumando los 25 puntos, las cosas pueden cambiar rápidamente”, añadió.

En la lucha por el segundo puesto del Mundial de Constructores, Mercedes se colocó por delante tras los 30 puntos sumados en Bakú, pero los tres equipos están más cerca que nunca. Ahora mismo, puede caer de cualquier lado, aunque Wolff ya insistía en su día que el segundo es el primero de los perdedores, por lo que no es una batalla trascendente para ellos.

“Es una batalla dura. Yuki Tsunoda sumó buenos puntos en Bakú y Max es una máquina de puntos de cualquier forma. Singapur es una historia completamente diferente. El diseño del circuito quizá no lo sea tanto, pero no tengo dudas de que Ferrari, tras un rendimiento más flojo este fin de semana, y McLaren serán muy fuertes allí”, ultimó Wolff.