Donald Trump sugiere cambiar de sede si es insegura durante el Mundial del 2026 en EU

Medida mundialista. Aunque no está claro si Trump tiene la autoridad para cambiar las ciudades anfitrionas del Mundial del 2026, ha dicho que se hará si se advierte peligro. (Foto espe)

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió que los partidos de la Copa Mundial de futbol del 2026 que se disputen en su país, así como en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, podrían ser trasladados a otras sedes si la ciudad designada como sede se considera insegura.

“Si creo que no es seguro, lo vamos a mover”, dijo Trump en la Oficina Oval después de ser preguntado sobre las ciudades anfitrionas del Mundial que se oponen a sus medidas enérgicas contra la inmigración y el crimen.

Los Ángeles, Seattle y San Francisco están entre las ciudades que albergarán partidos del Mundial 2026.

No está claro si Trump tiene la autoridad para cambiar las ciudades anfitrionas.

Trump manifestó que si su administración considera que alguna ciudad “va a ser incluso un poco peligrosa para el Mundial”, así como para los Juegos de Los Ángeles 2028, “los trasladaremos. Pero, espero que eso no suceda”, agregó.

El Mundial de 2026 será el primero con tres países sedes, con México y Canadá como las otras. También será el primero con 48 selecciones.

Estados Unidos cuenta con 11 ciudades anfitriones. Aparte de Los Ángeles, Seattle y San Francisco, las otras son Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.