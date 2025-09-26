México llega invicto a cuartos de final de la Copa Mundial de Baseball5

A alargar el invicto. El equipo de México suma cuatro victorias y debe ganar a Kenia en los cuartos de final para acercarse a las preseas. (Conade)

México se instaló en los cuartos de final de la Copa Mundial Juvenil de Baseball5, luego de sumar un par de victorias más y mantenerse invicto en el torneo que convoca la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) en Tepic, Nayarit.

El equipo nacional, dirigido por el coach Jesús Sandoval, abrió el segundo día de actividades en el parque La Loma con el contundente triunfo sobre Túnez por 2-0 con parciales de 12-10 y 13-2. Después en la ronda de playoffs triunfó ante Corea, cuarto equipo del Grupo B, por pizarra de 2-0 (3-2 y 6-0).

En otros resultados, el actual campeón Cuba se impuso ante Siria por 2-0, mismo caso para Lituania sobre España, Japón contra Puerto Rico, Turquía ante Francia y Kenia doblegó a Túnez.

En los cuartos de final, Cuba jugará frente a Lituania, México contra Kenia, China Taipei frente a Japón y Turquía se enfrentará a Venezuela.

Los ocho finalistas (Cuba, Kenia, Japón, Lituania, México, Chinese Taipéi, Turquía y Venezuela) son los únicos equipos restantes con posibilidades de avanzar a las semifinales, seguidas de los partidos por las medallas.

Los seis equipos restantes participarán en la llave para las posiciones 9-14.