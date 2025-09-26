Turquía pide a la UEFA suspender a Israel del futbol

Se prepara. La selección de futbol de Isarel está en el proceso de calificar al Mundial del 2026. (Foto especial)

Turquía se convirtió el viernes en el primer miembro de la UEFA en pedir públicamente que Israel sea suspendido del futbol, calificando la situación en Gaza como “inhumana e inaceptable”.

La carta del presidente de la Federación Turca de Futbol, Ibrahim Haciosmanoglu, dirigida a los líderes del futbol internacional, trascendió justo cuando la UEFA avanza hacia una votación para suspender a Israel, cuya selección masculina se encuentra en medio de las eliminatorias para la Copa del Mundo FIFA 2026.

La causa: la guerra en Gaza y un informe de una comisión de la ONU que acusa a Israel de “genocidio”. La UEFA aún no se ha pronunciado oficialmente, pero la votación podría ocurrir la próxima semana.

“Es hora de que la FIFA y la UEFA actúen”, escribió Haciosmanoglu en la carta citada por la agencia de noticias Anadolu.

“A pesar de presentarse como defensores de los valores cívicos y la paz, el mundo deportivo y las instituciones de futbol han permanecido en silencio durante demasiado tiempo”, expresó el funcionario turco.

Haciosmanoglu no forma parte del comité ejecutivo de 20 miembros de la UEFA, que se espera tenga una mayoría para excluir a Israel si se convoca una votación. El comité incluye a Moshe Zuares, el líder del futbol israelí que fue elegido en abril.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está estrechamente alineado con Estados Unidos, coanfitrión del Mundial 2026, y con el presidente Donald Trump, por lo que se considera poco probable que apoye una medida para suspender a Israel.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el jueves que trabajará para detener cualquier esfuerzo que busque vetar la presencia de Israel en el Mundial.

Infantino presidirá una reunión del Consejo de la FIFA el próximo jueves en Zúrich.

Israel anda en las eliminatorias mundialistas

Noruega recibirá a Israel por las eliminatorias el 11 de octubre en Oslo e Italia jugará contra Israel en Udine, tres días después. La federación noruega ha prometido donar sus ganancias por la venta de entradas a Médicos Sin Fronteras para el trabajo humanitario en Gaza.

La FIFA no ha respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios el viernes.

La presión sobre los deportes internacionales para actuar contra Israel ha crecido después de días de caos en la Vuelta a España de ciclismo, lo que llevó al primer ministro Pedro Sánchez a pedir una prohibición deportiva a Israel, un ataque aéreo de Israel el 9 de septiembre dirigido a líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, y una investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en julio llamó a Israel un “estado terrorista” por sus acciones en Siria y una fuerza desestabilizadora en la región.

Israel fue mundialista en México 70

Israel sólo se ha clasificado una vez al Mundial, la edición de México 1970. Lo hizo al jugar contra Australia y Nueva Zelanda en una zona que involucró a equipos de Asia no pertenecientes al Oriente Medio. Israel fue exiliado del fútbol asiático unos años después y ha sido miembro de pleno derecho de la UEFA desde 1994.