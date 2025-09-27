Atlas vs Necaxa: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Partido Atlas vs Necaxa en vivo Especial

Prepárate para un duelo que promete intensidad y emoción en el Jalisco: Atlas y Necaxa se enfrentan con urgencias distintas, pero con la misma hambre de victoria. Lo que viene no será un partido cualquiera, así que quédate porque te contaré todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de esta Jornada 11 de la Liga MX.

¿A qué hora y en dónde juegan Atlas vs Necaxa?

El enfrentamiento correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 se disputará este sábado 27 de septiembre de 2025 en el Estadio Jalisco a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasarán el partido Atlas vs Necaxa?

En cuanto a la transmisión: el partido será exclusivo por streaming, a través de ViX Premium. No habrá señal libre o transmisión abierta para este encuentro.

¿Cómo llega cada equipo?

Atlas

Atlas atraviesa un momento complicado en el torneo. En sus más recientes compromisos ha acumulado varios tropiezos y no encuentra regularidad. En su último partido de Liga MX, cayó ante Tigres por 2-0, lo que profundiza su crisis de resultados.

Esa derrota lo mantiene en la penúltima posición del campeonato, con apenas 7 puntos sumados hasta ahora. Atlas necesita agarrarse fuerte de su localía para tratar de rescatar alguna jornada que le permita rehacerse.

Necaxa

Los Rayos tampoco están en su mejor momento, aunque su panorama no es tan sombrío como el de su rival. En su más reciente compromiso fue vencido por Chivas con marcador de 3-1. Con ese resultado, Necaxa queda en el puesto 14 de la tabla del torneo, con unos 9 puntos acumulados.

El equipo dirigido por Fernando Gago necesita ganar para acercarse a zona de play-in y no perder terreno en una competencia apretada.

Posibles alineaciones del partido

Aquí las alineaciones probables que medios especializados están anticipando para Atlas vs Necaxa:

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Ferrareis, Gaddi Aguirre , Rober Pier, Adrián Mora

, Rober Pier, Adrián Mora Volantes: Lozano, González, Ríos, Ramírez o García

Delantero: Uros Djurdjevic

¡Mañana viviremos un Sábado Rojinegro en El Jalisco! 🔴⚫️

No puedes faltar, tu presencia es vital en el estadio 🏟️🦊

Así que si aún no tienes tus entradas, adquiérelas desde $160 en https://t.co/uHQEnNncRg 🎟️ pic.twitter.com/D29uV1i1H0 — Atlas FC (@AtlasFC) September 27, 2025

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Oliveros, Rosero, Palavecino, Peña

Volantes: De Buen, Calderón, Pérez

Delanteros: Badaloni, Rodríguez y Monreal