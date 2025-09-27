Europa está a 2.5 puntos de revalidar su título en la Ryder en casa de EU

Ante un público atónito. El inglés Tommy Fleetwood celebra así su victoria tras mantener su paso invicto junto a Rory McIlroy en la Ryder Cup. (@RyderCup)

El equipo de Europa continuó la tarde del sábado su paso arrollador sobre el de Estados Unidos en la Ryder Cup 2025 que se juega en el Black Course de Bethpage Farmingdale, Nueva York, donde el ruidoso público local ha quedado helado, y es que sus mejores golfistas del mundo no responden ante el buen juego de los del Viejo Continente que defienden el título.

El equipo europeo llega al último día de competencia con ventaja de 11.5 por 4.5 del de Estados Unidos y, a 2.5 puntos del título.

Europa ganó tres de los cuatro partidos de foursomes que abrieron el día y tres de los cuatro fourball que cerraron la jornada.

Jon Rahm aportó un punto para el equipo europeo, al ganar junto a Tyrrell Hatton en foursomes, pero perdió junto a Sepp Straka en fourball, en la única derrota de su equipo en los cruces de la tarde.

A Europa le bastará con ganar dos partidos y empatar uno de los 12 partidos de modalidad ‘match play’ este domingo para revalidar la corona conquistada el año pasado en Roma.

Amigos y cómplices. Rory Mcilroy y Tommy Fleetwood celebraron su victoria de la jornada. (@RyderCup)

Recital de Jon Rahm

El día comenzó con tres victorias de cuatro en los partidos de foursomes para Europa, liderada por un Jon Rahm que volvió a brillar con su nivel de golf.

El de Barrika firmó un fantástico birdie en el octavo hoyo que provocó los convencidos aplausos del público, incluidos muchos aficionados estadounidenses.

Rahm se confirmó invencible en los foursomes de la Ryder Cup y ganó junto a Tyrrell Hatton a Xander Schauffele y Patrick Cantlay.

El único triunfo del equipo local del día fue el de Bryson DeChambeau-Cameron Young contra la europea Matt Fitzpatrick-Ludvig Aberg.

Invictos Rory y Fleetwood

Rory McIlroy y Tommy Fleetwood prolongaron su condición de invictos como pareja en foursomes, al imponerse por tres y dos a la dupla estadounidense formada por Collin Morikawa y Harris English.

Robert MacIntyre y Viktor Hovland completaron el trabajo con su triunfo ante Scottie Scheffler y Russell Henley (1 arriba).

La única noticia negativa para Europa fueron los problemas físicos sufridos por Hovland, quien tuvo que renunciar a competir en la sesión de la tarde, de fourball.

Justin Rose y Tommy Fleetwood ganaron con notable autoridad a la dupla más competitiva de Estados Unidos, Scheffler-DeChambeau (3 y 2). Hasta llegaron a saltar chispas en los últimos hoyos, aunque Rose le restó importancia al acabar su ronda.

“Es una lástima porque fue un gran partido”, dijo Rose, quien también manifestó su profundo aprecio por Scheffler.

Desafiando a los fans locales

Bajan la guardia al ruido. Los fanáticos locales no la están pasando nada bien en la Ryder Cup. (foto especial)

Rory McIlroy y Shane Lowry también cumplieron contra Justin Thomas y Cameron Young, a los que doblegaron por dos arriba. Lowry fue el miembro del equipo europeo que celebró por todo lo alto la victoria, hasta llegar a desafiar al ambiente hostil que había entre los aficionados.

“Fue intenso, algo que nunca había vivido. Pero vivo para esto, es la razón por la que me despierto por la mañana. De verdad quiero ganar este torneo. Queda trabajo por hacer, pero tenemos que seguir y llegar a la línea de meta lo antes posible”, dijo Lowry.

“Cuando juegas de visitante en la Ryder es duro. La gente puede decidir si lo llevan más allá o no, pero fue un gran trabajo salir adelante con lo que tuvimos que aguantar”, añadió McIlroy al comentar el ambiente en el que compitieron.

J.J. Spaun y Xander Schauffele firmaron birdie en cinco de los últimos seis hoyos para remontar y ganar a la pareja Rahm-Straka y entregar a Estados Unidos la única victoria de la tarde.

Tyrrell Hatton y Matt Fitzpatrick ganaron por uno arriba a Sam Burns y Patrick Cantlay en el último hoyo para incrementar la ventaja europea hasta el 11.5-4.5.

La Ryder Cup se disputa en el Bethpage Black de Nueva York hasta este domingo, con el primer equipo en alcanzar los 14.5 puntos que levantará la copa. En caso de empate a catorce, Europa retendrá el título en calidad de defensora de la corona.

El domingo habrá 12 enfrentamientos, mano a mano, en la modalidad de match play. Compiten hoyo por hoyo y el que gane en cada uno se lleva un punto, en vez de sumar el total de golpes en un recorrido stroke play, el formato habitual en las competencias de golf.