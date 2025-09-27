Mauricio Figueroa concluye su temporada del PGA Tour Américas

Mexicano que persevera. Mauricio Figueroa jugó los 10 torneos del Swing Norteamericano de la temporada del PGA Tour Américas. (Foto especial)

Mauricio Figueroa puso fin a la temporada 2025 del PGA Tour Américas, luego de no librar el corte en la Fortinet Cup Championship que se juega en Morgan Creek Golf Course en Surrey, Canadá.

Figueroa fue el único mexicano que jugó el Swing Norteamericano del PGA Tour Américas, y lo logró al conseguir su tarjeta a través de la escuela de calificación en el verano pasado. Del torneo en Canadá esta semana sacó gran experiencia que lo alentará para mejorar.

El mexicano llegó como el número 103 en la clasificación de la Fortinet Cup, en su primera temporada como profesional, y necesitaba terminar entre los 12 primeros sitios de este torneo final para concluir la temporada como el número 80 de ese listado. Eso le hubiera permitido tener tarjeta para la primera mitad de la temporada 2026 del PGA Tour Américas.

Mauricio se quedó en el intento de lograr el objetivo mencionado tras dos rondas de 71 golpes que no le permitieron librar el corte en la Fortinet Cup Championship esta semana.

El mexicano de 25 años jugó los 10 torneos que comprende el Swing Norteamericano, de ellos logró cinco cortes y su mejor resultado fue un T16 en el CRMC Championship que se jugó el pasado mes de agosto.

Ahora el jalisciense trabajará en todos los aspectos para inscribirse a la Q-School del PGA Tour Américas.