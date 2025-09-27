México abre el Mundial Sub-20 contra Brasil, campeón sudamericano

El Tricolor en el Mundial Sub-20. Para el seleccionado nacional Diego Ochoa no basta jugar bonito, sino ser un equipo contundente, que ataque y defienda bien. (foto especial)

Las selecciones de México y Brasil inician su andar este domingo 28 de agosto en el Mundial Sub-20 de Futbol, cuando se enfrenten en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Para los dirigidos por Eduardo Arce sería importante empezar con una victoria ante un Brasil que tiene las mismas aspiraciones, y que llega con el título de campeón sudamericano de dicha categoría.

En vísperas del encuentro hablaron los seleccionados Alexei Domínguez y Diego Ochoa, quienes se mostraron optimistas de enfrentar a un primer rival como Brasil.

El jugador del Pachuca, Alexei Domínguez, dijo que existe mucha emoción en el equipo y en lo personal de debutar en un mundial. “Todos tienen las ansias ya de que empiece esto, es algo que nos motiva, genera mucha ilusión y, para todos, es un sueño estar acá. Nos abre las puertas a muchos lugares”, dijo Alexei.

A salir con garra porque jugar bonito no basta

Por su parte el capitán Diego Ochoa fue contundente al citar que a México no debe bastarle con ‘jugar bonito’, ya que deben ser agresivos y tratar de buscar los resultados.

“Ya no basta con hacer un buen papel, jugar bien, con generar buenas sensaciones. Vamos a buscar el marcador, queremos ser un equipo que se defienda bien, que ataque bien. Que represente a los mexicanos”, subrayó.

Proponer, ser agresivos: Eduardo Arce

El director técnico Eduardo Arce, coincidió con la idea de Diego Ochoa de salir a proponer, tratando de ser agresivos en ataque y competitivos ante sus rivales. Que la gente conecte con el plantel, será importante.