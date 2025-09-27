Nado por mi corazón reunió a 119,267 participantes en 2025

Campaña saludable. Nado por mi Corazón otorgó reconocimientos a los participantes del 2025. (Foto especial)

La edición 15 de la campaña Nado por mi Corazón reunió a 119,267 participantes: 46,223 hombres y 73,044 mujeres que en total sumaron 11,329 kilómetros recorridos en 2025, anunció la organización que reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la actividad física y salud cardiovascular.

En este reto participaron 261 albercas de todo el país con los apoyos de la Conade, IMSS, Sport City, Indeporte y Fundación Mexicana del Corazón que unieron esfuerzos para promover comunidades más activas y saludables.

“Es un honor representar a Sport City en esta gran causa. Nado por mi Corazón es un símbolo de colaboración que incentiva hábitos saludables y destaca la importancia de la prevención cardiovascular”, afirmó Óscar Torres, director de Sport City University.

Con 25 albercas participantes, Sport City busca inspirar a más personas a vivir el deporte como un estilo de vida que fortalece cuerpo, mente y corazón, fomentando a la vez comunidades más activas y saludables.

“Nuestra participación va más allá de ofrecer espacios deportivos; queremos ser aliados en la construcción de estilos de vida que transformen positivamente a las personas y su comunidad. Gracias al entusiasmo de los participantes, logramos recorrer más de 11 mil kilómetros en esta edición”, añadió.

Desde 2011, Nado por mi Corazón se ha consolidado como la campaña acuática más grande del país para prevenir enfermedades cardíacas mediante la activación física y revisiones médicas oportunas.

En su edición 2025 participaron 261 albercas en cinco semanas de actividades, sumando miles de nadadores comprometidos con cuidar su corazón.

“Gracias a ustedes, Nado por mi Corazón sigue creciendo y tocando vidas con un mensaje claro: la salud está en nuestras manos y en nuestra voluntad para movernos y cuidarnos. Cada uno de esos kilómetros representa no solo un esfuerzo físico, sino un paso firme en la construcción de una comunidad más activa, saludable y solidaria. Este logro es de todos ustedes, que con cada brazada aportaron energía y corazón a esta causa tan importante”, concluyó.

La ceremonia de entrega de resultados contó con la participación de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte), Fundación Mexicana del Corazón y operadores de las albercas participantes, quienes reconocieron el esfuerzo de todos los nadadores y reiteraron la importancia de sumar esfuerzos para promover hábitos saludables y de prevención de enfermedades.