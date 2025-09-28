Aaron Rodgers lidera triunfo de Steelers sobre Vikings en Dublín

GRAN ÉXITO. El evento fue más que un partido: se convirtió en una celebración internacional del futbol americano.

La NFL hizo historia este domingo al celebrar por primera vez un partido de temporada regular en Irlanda, y lo hizo con un emocionante duelo en el Croke Park de Dublín, donde los Pittsburgh Steelers, liderados por Aaron Rodgers, vencieron por 24-21 a los Minnesota Vikings.

Rodgers, de 40 años, completó 18 de 22 pases para 200 yardas y lanzó un touchdown hacia DK Metcalf, consolidando su rol como líder ofensivo del equipo. También destacó el corredor Kenneth Gainwell, quien sumó 99 yardas por tierra y anotó dos touchdowns.

DEFENSIVA DE PITTSBURGH, CLAVE EN EL TRIUNFO

La defensa de los Steelers fue determinante, al ejercer constante presión sobre el mariscal de campo de los Vikings, Carson Wentz, a quien interceptaron en dos ocasiones y capturaron seis veces. Con este resultado, Pittsburgh se coloca en el cuarto lugar de la División Norte de la Conferencia Americana, con marca de 3-1.

Por su parte, los Vikings caen al fondo de la División Norte de la Conferencia Nacional, con récord de 2-2, en una temporada que comienza a complicarse para el equipo de Minnesota.

UN ESPECTÁCULO GLOBAL EN CROKE PARK

El evento fue más que un partido: se convirtió en una celebración internacional del futbol americano. El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo del cantante británico Myles Smith, intérprete de éxitos como Solo, My Home, Stargazing y Nice to Meet You.

Entre las personalidades presentes destacaron el exjugador Jason Kelce, leyenda de los Philadelphia Eagles; el actor Bill Murray; el rugbista Bundee Aki, estrella de la selección irlandesa; y la futbolista Katie McCabe, capitana del Arsenal y de la selección femenina de Irlanda.

NFL INTERNACIONAL: SIETE PARTIDOS FUERA DE EU

La NFL programó siete partidos internacionales para esta temporada. En la semana 1, los Los Angeles Chargers vencieron 27-21 a los Kansas City Chiefs en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil.

Además del juego en Dublín, habrá tres partidos en Londres, uno en Berlín, y el cierre será el 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se enfrentarán los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

SEMANA 4: DUELOS DE GRAN INTENSIDAD

La semana 4 comenzó el jueves con la victoria de los Seattle Seahawks por 23-20 sobre los Arizona Cardinals. Este domingo se enfrentarán los invictos Tampa Bay Buccaneers y Philadelphia Eagles, actuales campeones.

También se jugarán los duelos entre los Baltimore Ravens, liderados por Lamar Jackson, y los Kansas City Chiefs, comandados por Patrick Mahomes; así como el choque entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers.

La jornada concluirá el lunes con dos partidos: Miami Dolphins vs New York Jets y Denver Broncos vs Cincinnati Bengals.