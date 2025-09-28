Eagles siguen invictos y Giants sorprenden en la Semana 4 de la NFL

JALEN HURTS. Continúa su camino rumbo al Super Bowl.

Los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, mantuvieron su invicto al vencer por 31-25 a los Tampa Bay Buccaneers, en uno de los duelos más esperados de la Semana 4. Con este resultado, los Eagles se consolidan como líderes de la NFC Este con marca de 4-0, mientras que los Bucs, pese a la derrota, siguen en la cima de la NFC Sur.

El mariscal de campo Jalen Hurts fue clave al lanzar para 130 yardas y dos pases de anotación, mientras que Saquon Barkley aportó 44 yardas terrestres y un touchdown. La ofensiva de Philadelphia sigue mostrando equilibrio y profundidad.

GIANTS SORPRENDEN Y BILLS CONFIRMAN SU BUEN MOMENTO

En una de las sorpresas de la jornada, los New York Giants vencieron 21-18 a los Los Angeles Chargers, quitándoles el invicto. El novato Jaxson Dart debutó como titular en lugar del veterano Russell Wilson, decisión que resultó acertada. Sin embargo, los Giants perdieron a su receptor estrella Malik Nabers por una lesión en la rodilla, lo que podría afectar su rendimiento en las próximas semanas.

Por su parte, los Buffalo Bills extendieron su racha ganadora al imponerse 31-19 a los New Orleans Saints, que siguen sin conocer la victoria en la temporada. Josh Allen brilló con 209 yardas por pase, dos touchdowns aéreos y uno terrestre, consolidando a Buffalo como uno de los equipos más sólidos de la AFC Este.

PATRIOTS, LIONS Y TEXANS DOMINAN CON AUTORIDAD

Los New England Patriots aplastaron 42-13 a los Carolina Panthers, en un duelo donde reapareció el colombiano Christian González, quien tuvo una destacada actuación en la defensiva. Los Detroit Lions también lucieron al vencer 34-10 a los Cleveland Browns, mientras que los Houston Texans sorprendieron al blanquear 26-0 a los Tennessee Titans, mostrando una defensa impenetrable.

En otro resultado destacado, los Atlanta Falcons superaron 34-27 a los Washington Commanders, en un duelo que se definió en los últimos minutos gracias a una sólida actuación de su ofensiva terrestre.

NFL INTERNACIONAL: STEELERS GANAN EN DUBLÍN

La jornada dominical comenzó con el histórico partido en Croke Park, Dublín, donde los Pittsburgh Steelers, liderados por Aaron Rodgers, vencieron 24-21 a los Minnesota Vikings. Este fue el primer juego de temporada regular de la NFL en Irlanda, y forma parte del calendario internacional que incluye partidos en Brasil, Londres, Berlín y España.

Rodgers lanzó para 200 yardas y un touchdown, mientras que Kenneth Gainwell sumó 99 yardas por tierra y dos anotaciones. La defensiva de Pittsburgh también fue clave al interceptar dos veces a Carson Wentz y capturarlo en seis ocasiones.

ALGUNOS RESULTADOS DE LA SEMANA 4

Jueves 25

Arizona Cardinals 20-23 Seattle Seahawks

Domingo 28

Pittsburgh Steelers 24-21 Minnesota Vikings

Atlanta Falcons 34-27 Washington Commanders

Buffalo Bills 31-19 New Orleans Saints

Detroit Lions 34-10 Cleveland Browns

New England Patriots 42-13 Carolina Panthers

New York Giants 21-18 Los Angeles Chargers

Philadelphia Eagles 31-25 Tampa Bay Buccaneers

Houston Texans 26-0 Tennessee Titans

San Francisco 49ers 21-26 Jacksonville Jaguars

Los Angeles Rams 27-20 Indianapolis Colts

Las Vegas Raiders 24-25 Chicago Bears

Kansas City Chiefs 37-20 Baltimore Ravens

Partidos pendientes del lunes 29