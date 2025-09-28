Europa acaricia la Ryder tras lesión de Hovland y empate pactado

BAJA. La ausencia de Viktor Hovland, uno de los jugadores más consistentes del equipo europeo, representa una pérdida importante en el cierre del torneo. (ERIK S. LESSER/EFE)

El golfista noruego Viktor Hovland se vio obligado a renunciar a su partido de este domingo en la Copa Ryder 2025, debido a una lesión que le impidió competir en el campo de Bethpage, ubicado en Farmingdale, Nueva York. Ante esta situación, los capitanes de ambos equipos, Luke Donald por Europa y Keegan Bradley por Estados Unidos, acordaron repartir el punto correspondiente al duelo del noruego.......

Con este empate pactado, Europa lidera 12-5 y necesita solo dos victorias en los once duelos de ‘match-play’ restantes para retener el trofeo, que conquistó en la edición anterior celebrada en Roma.

Una remontada histórica, casi imposible para EU

La edición número 45 de la Copa Ryder ha sido dominada por el equipo europeo desde el inicio. Con una ventaja de siete puntos, el conjunto capitaneado por Luke Donald está a un paso de repetir la hazaña del año pasado y consolidar su supremacía en el torneo bienal.

Nunca en la historia de la Ryder Cup un equipo ha logrado remontar una desventaja de siete puntos en el último día de competencia. Esta estadística pone en perspectiva el reto monumental que enfrenta el equipo estadounidense, que necesita una actuación perfecta para revertir el marcador.

Hovland, baja sensible para Europa

La ausencia de Viktor Hovland, uno de los jugadores más consistentes del equipo europeo, representa una pérdida importante en el cierre del torneo. El noruego ha sido clave en ediciones anteriores y llegaba a Bethpage como uno de los referentes del golf europeo.

A pesar de su baja, el equipo mantiene una posición privilegiada y cuenta con figuras como Rory McIlroy, Jon Rahm, Tommy Fleetwood y Matt Fitzpatrick, quienes buscarán cerrar la competencia con los puntos necesarios para levantar nuevamente la Copa Ryder.