Jornada intensa y liderazgos definidos en la XV Copa Centro

RELEVO GENERACIONAL. Talento juvenil en acción en tres sedes potosinas.

La XV Copa Centro, primer evento oficial de la temporada 2025-2026 del Comité Nacional Infantil-Juvenil (CNIJ) de la Federación Mexicana de Golf, vivió una jornada intensa en los campos de La Loma Club de Golf, Club Campestre de San Luis y Alquerías de Pozos Golf Course, donde los mejores exponentes juveniles del país demostraron su nivel competitivo.

En la categoría 18 y menores, que se disputa en La Loma, tanto en la rama varonil como femenil, la segunda ronda continuará este domingo, para dar paso a la tercera y última jornada, donde se definirán los campeones.

LÍDERES EMERGEN EN LAS CATEGORÍAS INTERMEDIAS

En la categoría 15 y menores, que se juega en el Club Campestre de San Luis, los líderes son Diego Canales del Campestre de Monterrey, con una tarjeta de 69 golpes, y Elena Simón del Campestre de Querétaro, con 73 golpes.

En la categoría 12-13 años, el jalisciense Luis Robles del Guadalajara Country Club firmó una ronda de 69 golpes (-3) para colocarse en la cima de la rama varonil. En la femenil, Lola Carrizo mantuvo el liderato por segundo día consecutivo con una ronda de 79 golpes.

BIRDIES, PRECISIÓN Y EMOCIÓN EN LAS CATEGORÍAS MENORES

En la categoría 10-11 años, Mauricio Mijares Lugo del Campestre de Torreón se afianzó como líder con 69 golpes, gracias a cuatro birdies y solo un bogey. En la rama femenil, Quetzali Valentina León cerró el día con 70 golpes, manteniéndose en la primera posición.

En Alquerías de Pozos, donde compiten las categorías 8-9 años, Marcelo Maldonado lidera con un acumulado de 60 golpes (-8), seguido de cerca por Lorenzo Fernández con 61 y Ever Adame con 64. En la rama femenil, María Estrada se colocó en primer lugar con 65 golpes, producto de cuatro birdies y solo un bogey.

LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN BRILLAN EN ALQUERÍAS

La categoría 7 y menores también tuvo actividad en Alquerías de Pozos, donde el potosino Amadeo Calzada Salas del La Loma Club de Golf encabezó el tablero con una ronda de 34 golpes.

En la rama femenil, Ivanna Asis del Club de Golf El Socorro escaló hasta la primera posición, dejando en segundo lugar a Constanza Pedraza y en tercero a Andrea Estrada Padilla, en una jornada marcada por la emoción y el talento emergente.