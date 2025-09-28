José María Abaroa y Regina Jiménez brillan en la XV Copa Centro

LOS MEJORES. La tercera ronda continuó su curso con éxito sin interrupciones por el clima para dejar como campeones a José María Abaroa y Regina Jiménez en la categoría estelar.

San Luis Potosí fue sede de la XV Copa Centro, torneo que marcó el arranque oficial de la temporada 2025-2026 del Comité Nacional Infantil-Juvenil de la Federación Mexicana de Golf. El certamen se disputó en tres sedes: La Loma Club de Golf (categoría 18 y menores), Club Campestre de San Luis (15 y menores) y Alquerías de Pozos (8-9 y 7 y menores), con una participación destacada de jóvenes promesas del golf mexicano.

A pesar de las interrupciones por el clima en las primeras rondas, la tercera jornada se desarrolló sin contratiempos, permitiendo definir a los campeones en cada categoría. Los máximos honores fueron para José María Abaroa y Regina Jiménez, quienes se impusieron en la categoría estelar de 18 años y menores.

ABAROA SE IMPONE COMO LOCAL Y JIMÉNEZ DOMINA EN LA RAMA FEMENIL

José María Abaroa, representante de La Loma Club de Golf, aprovechó su condición de local para escalar posiciones en el tablero y coronarse campeón con un score global de 182 golpes, cerrando con un espectacular birdie en el hoyo 18. El podio lo completaron José Roberto Sola (183 golpes) también de La Loma, y Gabriel Derbez del Club de Golf Valle Alto (184 golpes).

“Me siento muy feliz, siento que aproveché muy bien la ventaja de local. Venía muy metido en mi primera ronda cuando se suspendió, pero estuve mentalizándome toda la noche. Empecé con dos birdies hoy, entonces no me afectó mucho la suspensión. Jugar 23 hoyos no está nada fácil, pero salió bien”, expresó Abaroa tras levantar el trofeo.

En la rama femenil, Regina Jiménez, del Campestre de Torreón, mantuvo el liderato durante todo el fin de semana y se coronó con una tarjeta de 177 golpes, 3-bajo par. El segundo lugar fue para Alejandra Botaya del Campestre El Campanario, y el tercero para Paulina Agüero del Campestre Lourdes.

“El campo fue muy retador, hoy las banderas estuvieron más complicadas. Tuve varios errores, pero estoy feliz de haber cerrado con un birdie. Estoy muy motivada para los siguientes Nacionales”, comentó Jiménez.

NUEVOS TALENTOS DESTACAN EN LAS CATEGORÍAS MENORES

En la categoría 15 y menores varonil, el campeón fue Alberto Rodríguez del Campestre de Saltillo, quien firmó una tarjeta de 214 golpes, 2-bajo par. En la rama femenil, Nazaret Guadalupe Núñez del Campestre Villahermosa se impuso con 227 golpes, 11-sobre par, superando por dos golpes a Elena Simón del Campestre de Querétaro.

En la categoría 12-13 años varonil, el triunfo fue para Luis Robles del Guadalajara Country Club con 217 golpes, 1-sobre par. En la femenil, Lola Carrizo del Club La Herradura dominó las tres rondas y se coronó con 223 golpes, 7-bajo par.

CAMPEONES EMERGENTES EN LAS CATEGORÍAS INFANTILES

En la categoría 10-11 años, los campeones fueron Mauricio Mijares con 211 golpes, 5-bajo par, y Quetzali Valentina León, quien logró un acumulado de 6-bajo par.

En la categoría 8-9 años, el título fue para Marcelo Maldonado con 90 golpes, 12-bajo par, mientras que en la rama femenil, María Estrada Padilla del Club de Golf México se impuso con 103 golpes, 1-sobre par.

Finalmente, en la categoría 7 años y menores, los campeones fueron Amadeo Calzada con 103 golpes, 2-sobre par, e Ivanna Asis de El Socorro, quien cerró con 8-sobre par.

PRÓXIMA PARADA: COPA SUR EN VERACRUZ

Con gran éxito y nivel competitivo, la XV Copa Centro dejó claro que el golf juvenil mexicano sigue creciendo. La siguiente cita será en Veracruz, donde se disputará la Copa Sur, segunda parada del calendario nacional infantil-juvenil 2025-2026.