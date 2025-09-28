La Ryder es europea

CAMPEONES. Con esta victoria, Europa revalida el título obtenido en Roma 2023 y mantiene su dominio en la competencia bienal. (ERIK S. LESSER/EFE)

La Copa Ryder 2025 tuvo un cierre dramático este domingo en el campo de Bethpage, en Farmingdale, Nueva York, donde el equipo de Europa, capitaneado por Luke Donald, logró retener el trofeo al alcanzar los 14 puntos necesarios para asegurar la victoria ante un combativo equipo de Estados Unidos.

Con figuras como Jon Rahm y Rory McIlroy, Europa llegó al último día con ventaja de 11.5 a 4.5, pero tuvo que sufrir para sumar los 2.5 puntos restantes, ante una reacción de orgullo del equipo estadounidense, que ganó los primeros tres partidos individuales y estuvo cerca de lograr una remontada histórica.

EMPATES, LESIONES Y TENSIÓN EN EL CIERRE

El resultado final fue de 15-13 a favor de Europa, que logró el punto definitivo gracias al empate de Shane Lowry ante Russell Henley, en un duelo que se definió en el último hoyo. También fueron clave los medios puntos obtenidos por Matt Fitzpatrick, Lowry y Viktor Hovland, quien empató con Harry English, retirado por lesión.

De hecho, el primer medio punto para Europa llegó antes del primer golpe, cuando Hovland anunció su retiro por lesión. Por acuerdo entre los capitanes Donald y Keegan Bradley, ambos equipos se repartieron el punto, lo que resultó determinante en el marcador final.

ESTADOS UNIDOS Y EL ESPÍRITU DE REMONTADA

El capitán estadounidense Keegan Bradley apeló al espíritu de lucha de su equipo, recordando la histórica remontada de los New England Patriots en el Super Bowl de 2017, cuando vencieron 34-28 tras ir perdiendo 28-3. “Estuve ahí. Lo viví. Fue algo hermoso”, dijo Bradley en rueda de prensa.

Su equipo respondió con coraje: Justin Thomas venció a Tommy Fleetwood, Cameron Young superó a Justin Rose, y Xander Schauffele derrotó a Jon Rahm por 4 y 3. Además, Bryson DeChambeau remontó cinco hoyos para empatar en el 18 y sumar medio punto vital.

ABERG Y LOWRY, LOS HÉROES DEL CIERRE EUROPEO

En medio de la presión, el sueco Ludvig Aberg frenó la inercia estadounidense al vencer por 2 y 1 a Patrick Cantlay, dejando a Europa a medio punto del título. Luego, con Sepp Straka derrotado por JJ Spaun, fue el irlandés Shane Lowry quien entregó el punto definitivo con un putt en el hoyo

La tensión fue máxima, ya que Estados Unidos había ganado dos de los últimos tres partidos y empatado el tercero. De haber ganado los últimos cuatro encuentros, habría logrado la mayor remontada en la historia de la Ryder Cup.

PRÓXIMA PARADA: IRLANDA 2027

Con esta victoria, Europa revalida el título obtenido en Roma 2023 y mantiene su dominio en la competencia bienal. La próxima edición de la Copa Ryder se disputará en Limerick, Irlanda, en 2027, donde el equipo europeo buscará extender su hegemonía.