Querétaro vs Tigres: Horario, canal y cómo ver en vivo la Liga MX este domingo

Domingo de fútbol y de expectativas: Querétaro recibe a Tigres en La Corregidora con dos equipos con objetivos distintos y la misma necesidad de sumar. Si te gusta el juego intenso y los duelos tácticos, este partido puede darte justo eso. Abrelatas listo, streaming preparado y vamos con la previa de esta Jornada 11 de la Liga MX.
¿A qué hora y en dónde juegan Querétaro vs Tigres?
Este emocionante encuentro ocurrirá este domingo 28 de septiembre, en punto de las 17:00 horas, en el Estadio de La Corregidora.
Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasarán el partido Querétaro vs Tigres?
Si no te quieres perder ni un solo minuto de este encuentro, podrás sintonizar los siguientes canales y plataformas de streaming y disfrutar de la emoción del fútbol:
- FOX (señal por cable)
- Caliente / Caliente TV
Cómo llega cada equipo al partido
Querétaro
Querétaro llega golpeado en lo anímico y con la urgencia de sumar: en la jornada reciente el equipo cayó ante Monterrey, resultado que evidenció problemas defensivos y dificultad para imponer su juego en casa ajena. Esa derrota profundiza la necesidad de puntos en la recta final del torneo regular. Además, la plantilla ha mostrado irregularidad en resultados y un bajo registro goleador en sus últimos encuentros.
Lo que debe mejorar: salida desde el mediocampo, contundencia ofensiva y solidez en la defensa central si quiere frenar a los volantes y atacantes felinos.
Tigres
Tigres llega con intención de recuperación y busca escalar posiciones en la tabla. En su más reciente salida registró un empate ante León (0-0 según coberturas de la jornada), un marcador que dejó sensaciones mixtas: buena orden defensivo pero falta de eficacia arriba. El equipo de Tigres suele mostrar mayor peso colectivo y variantes ofensivas de peligro en la segunda línea, por lo que será favorito en la lectura táctica del duelo.
Lo que debe vigilar: evitar regalar balón en mediocampo y frenar las transiciones rápidas que Querétaro intentará para sorprender en casa.
Alineaciones probables
Aviso: estas alineaciones son probables y pueden variar hasta una hora antes del partido por decisiones técnicas, lesiones o suspensión.
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison.
- Defensas: Jaime Gómez; Diego Reyes; Santiago Homenchenko; Francisco Venegas.
- Mediocampo: Ángel Zapata; Eduardo Armenta; Pablo Barrera; Rodrigo Bogarín; Jonathan Perlaza.
- Delantero: Lucas Rodríguez.(Fuentes de previa y predicciones).
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán.
- Defensas: Javier Aquino; Rómulo; Juan José Purata; Jesús Angulo.
- Mediocampo: Bernardo Parra; (volante de contención) — y en la creación: Juan Francisco Brunetta; Diego Laínez; Edgar Iván López.
- Delantero: Ángel Correa / Jonathan Orozco Herrera (según rotación).(Predicciones y posibles nombres en la convocatoria).
