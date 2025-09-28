Querétaro vs Tigres: Horario, canal y cómo ver en vivo la Liga MX este domingo

Partido Querétaro vs Tigres en vivo Especial

Domingo de fútbol y de expectativas: Querétaro recibe a Tigres en La Corregidora con dos equipos con objetivos distintos y la misma necesidad de sumar. Si te gusta el juego intenso y los duelos tácticos, este partido puede darte justo eso. Abrelatas listo, streaming preparado y vamos con la previa de esta Jornada 11 de la Liga MX.

¿A qué hora y en dónde juegan Querétaro vs Tigres?

Este emocionante encuentro ocurrirá este domingo 28 de septiembre, en punto de las 17:00 horas, en el Estadio de La Corregidora.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasarán el partido Querétaro vs Tigres?

Si no te quieres perder ni un solo minuto de este encuentro, podrás sintonizar los siguientes canales y plataformas de streaming y disfrutar de la emoción del fútbol:

FOX (señal por cable)

Caliente / Caliente TV

Cómo llega cada equipo al partido

Querétaro

Querétaro llega golpeado en lo anímico y con la urgencia de sumar: en la jornada reciente el equipo cayó ante Monterrey, resultado que evidenció problemas defensivos y dificultad para imponer su juego en casa ajena. Esa derrota profundiza la necesidad de puntos en la recta final del torneo regular. Además, la plantilla ha mostrado irregularidad en resultados y un bajo registro goleador en sus últimos encuentros.

Lo que debe mejorar: salida desde el mediocampo, contundencia ofensiva y solidez en la defensa central si quiere frenar a los volantes y atacantes felinos.

Tigres

Tigres llega con intención de recuperación y busca escalar posiciones en la tabla. En su más reciente salida registró un empate ante León (0-0 según coberturas de la jornada), un marcador que dejó sensaciones mixtas: buena orden defensivo pero falta de eficacia arriba. El equipo de Tigres suele mostrar mayor peso colectivo y variantes ofensivas de peligro en la segunda línea, por lo que será favorito en la lectura táctica del duelo.

Lo que debe vigilar: evitar regalar balón en mediocampo y frenar las transiciones rápidas que Querétaro intentará para sorprender en casa.

Alineaciones probables

Aviso: estas alineaciones son probables y pueden variar hasta una hora antes del partido por decisiones técnicas, lesiones o suspensión.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison.

Guillermo Allison. Defensas: Jaime Gómez; Diego Reyes; Santiago Homenchenko; Francisco Venegas.

Jaime Gómez; Diego Reyes; Santiago Homenchenko; Francisco Venegas. Mediocampo: Ángel Zapata; Eduardo Armenta; Pablo Barrera; Rodrigo Bogarín; Jonathan Perlaza.

Ángel Zapata; Eduardo Armenta; Pablo Barrera; Rodrigo Bogarín; Jonathan Perlaza. Delantero: Lucas Rodríguez.(Fuentes de previa y predicciones).

¡Nos vemos en casa! 🔵⚫️



Hoy tenemos una cita en el Corregidora.



Boletos aquí: https://t.co/2ZZf1sDzmb#Los75DeGallos pic.twitter.com/2HZRb5lwgG — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 28, 2025

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán.

Nahuel Guzmán. Defensas: Javier Aquino; Rómulo; Juan José Purata; Jesús Angulo.

Javier Aquino; Rómulo; Juan José Purata; Jesús Angulo. Mediocampo: Bernardo Parra; (volante de contención) — y en la creación: Juan Francisco Brunetta; Diego Laínez; Edgar Iván López.

Bernardo Parra; (volante de contención) — y en la creación: Juan Francisco Brunetta; Diego Laínez; Edgar Iván López. Delantero: Ángel Correa / Jonathan Orozco Herrera (según rotación).(Predicciones y posibles nombres en la convocatoria).