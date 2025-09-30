Diana Flores, la estrella mexicana que liderará el juego de flag football de la NFL en Londres

EMBAJADORA. Diana Flores ha sido pieza clave en el desarrollo del flag football a nivel mundial, guiando a la selección mexicana a conquistar los World Games en 2022 y 2025.

Una mexicana al frente del espectáculo global

La NFL ha confirmado la segunda edición del NFL’s Flag Football Game on YouTube, esta vez en Londres, y será Diana Flores, capitana de la selección mexicana de flag football, quien tomará el mando como quarterback titular del equipo liderado por la leyenda Chad ‘Ochocinco’ Johnson.

El evento se realizará en la previa del partido de temporada regular entre los New York Jets y los Denver Broncos, programado para el 12 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium, como parte de la serie internacional de la NFL fuera de Estados Unidos.

“Con leyendas de la NFL, creadores globales y estrellas de la música compartiendo el campo, estamos creando una experiencia única en el Reino Unido”, declaró Ian Trombetta, vicepresidente sénior de marketing social de la NFL. “Queremos conectar con aficionados de todo el mundo y seguir impulsando el crecimiento del flag football.”

DIANA FLORES: EMBAJADORA GLOBAL DEL FLAG FOOTBALL

Diana Flores no solo es una atleta de élite, sino también una embajadora internacional de la NFL. Ha sido pieza clave en el desarrollo del flag football a nivel mundial, guiando a la selección mexicana a conquistar los World Games en 2022 y 2025, y protagonizando campañas globales para promover este deporte.

En el Pro Bowl 2023, Flores fue la coordinadora ofensiva del equipo de la Conferencia Americana, dirigido por el legendario Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama. Su participación fue ampliamente elogiada por su visión estratégica y liderazgo en el campo.

ESTRELLAS, CREADORES Y CULTURA POP EN EL CAMPO

El partido enfrentará al equipo de Chad Johnson, con Diana Flores como quarterback, contra el conjunto liderado por el exmariscal de campo Ryan Fitzpatrick. Además, participarán figuras como:

Ashlea Klam , jugadora de flag football de EE.UU.

, jugadora de flag football de EE.UU. Phoebe Schecter , campeona europea del deporte

, campeona europea del deporte Aitch , rapero británico

, rapero británico Gunna, artista estadounidense de hip hop

También se sumarán creadores de contenido de alcance global como Deestroying, Khaby Lame, Speedy Morman, Jamie Laing, Sam Thompson, Nella Rose, Tommy Fury, SV2, Jay Cinco y Mabe, entre otros.

FLAG FOOTBALL: EL FUTURO OLÍMPICO DEL FUTBOL AMERICANO

Este tipo de eventos forman parte de la estrategia de la NFL para posicionar el flag football como disciplina olímpica, tras su inclusión en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La participación de Diana Flores en estos escenarios internacionales refuerza el papel de México como potencia emergente en esta modalidad.