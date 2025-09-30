Kairat vs Real Madrid: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Kairat vs Real Madrid | Champions League El Real Madrid visita al cuadro kazajo por primera vez en su historia para un partido de Liga de Campeones.

Arranca la segunda semana de la liga de campeones de Europa con un duelo inédito. El Kairat de Kazajistán está jugando este torneo por primera vez en su historia y este será su primer partido como local, recibiendo al máximo ganador de este certamen, por lo que tienen la oportunidad de conseguir un triunfo histórico. En frente, el Real Madrid viene de perder su paso perfecto esta temporada y necesita un triunfo para dejar atrás el mal resultado del fin de semana y escalar en la clasificación general.

14 equipos comenzaron su paso en esta Liga de Campeones con victoria en la primera semana y que buscan un segundo triunfo consecutivo para mantenerse en la carrera por el liderato general. Algunos de los equipos estelares como el PSG, Bayern Múnich, Arsenal, Liverpool, Real Madrid y Barcelona son algunos de los clubes que están en busca de llegar a los seis puntos esta semana.

Kairat vs Real Madrid in Kazakhstan 📍🇰🇿#UCL pic.twitter.com/oZJQqqIMPW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2025

En qué horario se juega el Kairat vs Real Madrid | Champions League 2025, Jornada 2

El inicio de este partido será a las 10:45 horas (CDMX) de este martes 30 de septiembre desde la cancha del Estadio Central de Almaty.

En qué canal ver el Kairat vs Real Madrid | Champions League 2025, Jornada 2

La transmisión de este partido será exclusiva de TNT Sports a través de tu sistema de televisión de paga.

Cómo ver en app el Kairat vs Real Madrid | Champions League 2025, Jornada 2

Descarga la aplicación de HBO Max para tu dispositivo móvil o Smart TV, ingresa con tu cuenta de paga y mira este partido dondequiera que estés.

Previa del Kairat vs Real Madrid | Champions League 2025, Jornada 2

El equipo de Kazajistán estará teniendo su primer partido como local en esta Champions League después de un debut con derrota. El Kairat perdió 4-1 en su visita al Sporting Club de Portugal con marcador. Ahora, tendrán la ventaja de la localía en un largo viaje que tendrán que hacer los ‘merengues’ para jugar un partido internacional oficial en este país.

Por su parte, los blancos vienen de perder el paso perfecto de siete victorias que llevaban esta temporada bajo el mando de Xabi Alonso en todas las competencias. El cuadro español perdió su derbi frente al Atlético de Madrid y ahora necesita recuperar el camino de la victoria. Hace dos semanas, consiguieron su primera victoria en este certamen frente al Olympique de Marsella.

Este partido enfrentará a polos opuestos. El Real Madrid cuenta con la plantilla mejor valuda de esta temporada de Champions League. El Real Madrid encabeza la lista con un precio estimado de 1,400 millones de euros, mientras que los jugadores del Kairta están tazados en 12.7 millones de euros, lo que los deja por debajo de otros clubes como el Qarabag, Pafos y Bodo/Glimt.