La selección mexicana juvenil se juega el pase a octavos de final este miércoles ante una España urgida de puntos. El duelo se disputará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.

México busca avanzar ante España en el Mundial Sub-20

Por Francisco Ortiz Mendoza
FIGURA. El futbolista mexicano Gilberto Mora se ha convertido en el ariete que el Tri requería. (Esteban Garay/EFE)

El Tri juvenil, con la mira en los octavos

Tras un vibrante empate 2-2 ante Brasil, la Selección Mexicana Sub-20 llega con confianza al segundo partido del Grupo C, considerado el “grupo de la muerte”. El equipo dirigido por Eduardo Arce mostró orden, carácter y talento en su debut, destacando figuras como Gilberto Mora, Obed Vargas, Alexéi Domínguez, Diego Ochoa y el arquero Emmanuel Ochoa.

Gilberto Mora, con apenas 16 años, fue el gran protagonista del primer partido: dio dos asistencias y generó múltiples ocasiones de gol. Su liderazgo y visión lo colocan como uno de los jugadores más prometedores del torneo.

Una victoria ante España colocaría a México con 4 puntos, prácticamente clasificado a los octavos de final y con posibilidades de disputar el liderato del grupo ante Marruecos en la última jornada.

ESPAÑA, ENTRE LA PRESIÓN Y LA URGENCIA

La selección española Sub-20, dirigida por Paco Gallardo, llega golpeada tras caer 2-0 ante Marruecos en su debut. El equipo mostró un juego plano, sin profundidad ni contundencia, y necesita ganar para mantenerse con vida en el torneo.

Jugadores como Iker Bravo (Udinese), David Mella (Deportivo La Coruña) y Joel Roca (Girona) no lograron destacar, y se espera que sean reemplazados por Adrián Liso (Getafe) y Joan Virgili (Mallorca), quienes aportaron más dinamismo en el segundo tiempo del primer partido.

En el medio campo, Rayane Belaid (Atlético de Madrid) y Peio Canales (Racing de Santander) podrían ser claves, aunque su rendimiento fue irregular en el debut.

ALINEACIONES PROBABLES

México Sub-20 saldría con:

  • Portero: Emmanuel Ochoa
  • Defensas: Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, César Bustos
  • Mediocampistas: Obed Vargas, Elías Montiel, César Garza, Diego Sánchez
  • Delanteros: Gilberto Mora, Alexéi Domínguez, Tahiel Jiménez

España Sub-20 podría alinear a:

  • Portero: Fran González
  • Defensas: Andrés Cuenca, Pablo Navarro, Jorge Díaz
  • Mediocampistas: Peio Canales, Rayane Belaid, Cristian Perea
  • Delanteros: David Mella, Joel Roca, Iker Bravo

Tabla del Grupo C tras la primera jornada

PosiciónSelecciónPJPtsDG
1Marruecos13+2
2México110
3Brasil110
4España10-2

LO QUE SIGUE

  • Miércoles 1 de octubre
    • España vs México – 14:00 hrs CDMX
    • Brasil vs Marruecos – 17:00 hrs CDMX
  • Sábado 4 de octubre
    • México vs Marruecos – 14:00 hrs CDMX
    • España vs Brasil – 14:00 hrs CDMX

