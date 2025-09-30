México busca avanzar ante España en el Mundial Sub-20

El Tri juvenil, con la mira en los octavos
Tras un vibrante empate 2-2 ante Brasil, la Selección Mexicana Sub-20 llega con confianza al segundo partido del Grupo C, considerado el “grupo de la muerte”. El equipo dirigido por Eduardo Arce mostró orden, carácter y talento en su debut, destacando figuras como Gilberto Mora, Obed Vargas, Alexéi Domínguez, Diego Ochoa y el arquero Emmanuel Ochoa.
Gilberto Mora, con apenas 16 años, fue el gran protagonista del primer partido: dio dos asistencias y generó múltiples ocasiones de gol. Su liderazgo y visión lo colocan como uno de los jugadores más prometedores del torneo.
Una victoria ante España colocaría a México con 4 puntos, prácticamente clasificado a los octavos de final y con posibilidades de disputar el liderato del grupo ante Marruecos en la última jornada.
ESPAÑA, ENTRE LA PRESIÓN Y LA URGENCIA
La selección española Sub-20, dirigida por Paco Gallardo, llega golpeada tras caer 2-0 ante Marruecos en su debut. El equipo mostró un juego plano, sin profundidad ni contundencia, y necesita ganar para mantenerse con vida en el torneo.
Jugadores como Iker Bravo (Udinese), David Mella (Deportivo La Coruña) y Joel Roca (Girona) no lograron destacar, y se espera que sean reemplazados por Adrián Liso (Getafe) y Joan Virgili (Mallorca), quienes aportaron más dinamismo en el segundo tiempo del primer partido.
En el medio campo, Rayane Belaid (Atlético de Madrid) y Peio Canales (Racing de Santander) podrían ser claves, aunque su rendimiento fue irregular en el debut.
ALINEACIONES PROBABLES
México Sub-20 saldría con:
- Portero: Emmanuel Ochoa
- Defensas: Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, César Bustos
- Mediocampistas: Obed Vargas, Elías Montiel, César Garza, Diego Sánchez
- Delanteros: Gilberto Mora, Alexéi Domínguez, Tahiel Jiménez
España Sub-20 podría alinear a:
- Portero: Fran González
- Defensas: Andrés Cuenca, Pablo Navarro, Jorge Díaz
- Mediocampistas: Peio Canales, Rayane Belaid, Cristian Perea
- Delanteros: David Mella, Joel Roca, Iker Bravo
Tabla del Grupo C tras la primera jornada
|Posición
|Selección
|PJ
|Pts
|DG
|1
|Marruecos
|1
|3
|+2
|2
|México
|1
|1
|0
|3
|Brasil
|1
|1
|0
|4
|España
|1
|0
|-2
LO QUE SIGUE
- Miércoles 1 de octubre
- España vs México – 14:00 hrs CDMX
- Brasil vs Marruecos – 17:00 hrs CDMX
- Sábado 4 de octubre
- México vs Marruecos – 14:00 hrs CDMX
- España vs Brasil – 14:00 hrs CDMX