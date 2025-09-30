México busca avanzar ante España en el Mundial Sub-20

FIGURA. El futbolista mexicano Gilberto Mora se ha convertido en el ariete que el Tri requería. (Esteban Garay/EFE)

El Tri juvenil, con la mira en los octavos

Tras un vibrante empate 2-2 ante Brasil, la Selección Mexicana Sub-20 llega con confianza al segundo partido del Grupo C, considerado el “grupo de la muerte”. El equipo dirigido por Eduardo Arce mostró orden, carácter y talento en su debut, destacando figuras como Gilberto Mora, Obed Vargas, Alexéi Domínguez, Diego Ochoa y el arquero Emmanuel Ochoa.

Gilberto Mora, con apenas 16 años, fue el gran protagonista del primer partido: dio dos asistencias y generó múltiples ocasiones de gol. Su liderazgo y visión lo colocan como uno de los jugadores más prometedores del torneo.

Una victoria ante España colocaría a México con 4 puntos, prácticamente clasificado a los octavos de final y con posibilidades de disputar el liderato del grupo ante Marruecos en la última jornada.

ESPAÑA, ENTRE LA PRESIÓN Y LA URGENCIA

La selección española Sub-20, dirigida por Paco Gallardo, llega golpeada tras caer 2-0 ante Marruecos en su debut. El equipo mostró un juego plano, sin profundidad ni contundencia, y necesita ganar para mantenerse con vida en el torneo.

Jugadores como Iker Bravo (Udinese), David Mella (Deportivo La Coruña) y Joel Roca (Girona) no lograron destacar, y se espera que sean reemplazados por Adrián Liso (Getafe) y Joan Virgili (Mallorca), quienes aportaron más dinamismo en el segundo tiempo del primer partido.

En el medio campo, Rayane Belaid (Atlético de Madrid) y Peio Canales (Racing de Santander) podrían ser claves, aunque su rendimiento fue irregular en el debut.

ALINEACIONES PROBABLES

México Sub-20 saldría con:

Portero : Emmanuel Ochoa

: Emmanuel Ochoa Defensas : Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, César Bustos

: Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, César Bustos Mediocampistas : Obed Vargas, Elías Montiel, César Garza, Diego Sánchez

: Obed Vargas, Elías Montiel, César Garza, Diego Sánchez Delanteros: Gilberto Mora, Alexéi Domínguez, Tahiel Jiménez

España Sub-20 podría alinear a:

Portero : Fran González

: Fran González Defensas : Andrés Cuenca, Pablo Navarro, Jorge Díaz

: Andrés Cuenca, Pablo Navarro, Jorge Díaz Mediocampistas : Peio Canales, Rayane Belaid, Cristian Perea

: Peio Canales, Rayane Belaid, Cristian Perea Delanteros: David Mella, Joel Roca, Iker Bravo

Tabla del Grupo C tras la primera jornada

Posición Selección PJ Pts DG 1 Marruecos 1 3 +2 2 México 1 1 0 3 Brasil 1 1 0 4 España 1 0 -2

LO QUE SIGUE