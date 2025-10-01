Barcelona vs PSG: Horario, canal, cómo y dónde ver la Champions League en vivo

FC Barcelona vs PSG | Champions League Dos equipos del Bombo 1 se enfrentan para estelarizar esta segunda jornada de Liga de Campeones este miércoles 1 de octubre.

El juego estelar de esta segunda jornada en la Liga de Campeones de Europa se juega entre el Barcelona y el PSG. Estos dos equipos estuvieron muy cerca de enfrentarse en la final del año pasado y ahora se encuentran apenas en el segundo enfrentamiento. Los blaugranas marchan con paso invicto esta temporada y ser perfilan como uno de los grandes favoritos a conquistar el trono internacional. En frente, tienen a los vigentes campeones y al recién nombrado Balón de Oro, Ousmane Dembele. Todos los ingredientes están listos para vivir un partido digno de recordar.

Para arrancar esta segunda jornada, el Bayern Múnich, Real Madrid e Inter de Milán obtuvieron su segunda victoria y se colocaron en la parte alta de la clasificación general. Ahora, tanto Barcelona como PSG buscan unirse a esta lista de equipos con seis puntos. Ambas escuadras han iniciado la temporada de gran manera, por lo que esta es la oportunidad de mandar un mensaje al resto de las potencias del futbol europeo.

¿A qué hora es el Barcelona vs PSG de Champions League?

El silbatazo inicial de este duelo será a las 13:00 horas (CDMX) de este miércoles 1 de octubre desde la cancha del estadio Olímpico de Montjuic.

¿En qué canal ver el Barcelona vs PSG de Champions League?

Para poder disfrutar de este duelo, tendrás que sintonizar la señal de Caliente TV, que será la única que tenga los derechos de transmisión en nuestro país.

¿Cómo ver en app el Barcelona vs PSG?

Descarga la app de Caliente TV en tu dispositivo móvil o Smart TV y disfruta

Previa del Barcelona vs PSG | Champions League

Uno de los partidos más esperados en toda la fase de grupos se disputa el día de hoy entre dos pesos completos del futbol europeo y que para algunas personas, debió haber sido la gran final del año pasado. Parte del nuevo formato es enfrentar a equipos en la parte alta del ranking UEFA desde la etapa preliminar y no esperar hasta la ronda de eliminación directa. Este duelo será crucial para ambos en sus aspiraciones por obtener un boleto directo a los octavos de final y evitar el repechaje.

El Barcelona es uno de los pocos invictos que quedan esta temporada en todas las competencias. El equipo se mantiene en el buen nivel que desarrolló Hansi Flick desde el año pasado y el sueño del equipo y la afición blaugrana es volver a conquistar este título internacional después de 10 largos años de espera.

Por su parte, el PSG llega como el flamante campeón actual. Los dirigidos por Luis Enrique han ganado prácticamente todo en lo que han competido desde el año pasado, incluyendo el Balón de Oro otorgado la semana pasada a Osumane Dembele, quien quedó primero en las votaciones por encima de Lamine Yamal, quien también estará hoy en el campo con el FC Barcelona. Los parisinos quieren demostrar que están en la cima del futbol mundial todavía.

Posibles alineaciones del Barcelona vs PSG | Champions League

FC Barcelona: Wojciech Szczesny, Alex Balde, Andreas Christensen, Ronald Araújo, Joules Koundé, Pedri, Frenkie de Jong, Marcus Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal, Robert Lewandowski

PSG: Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Ilya Zabarny, William Pacho, Nuno Mendez, Warren Zaïre-Emery, Kang-in Lee, Vitinha, Bradley, Barcola. Ibrahim Mbaye, Goncalo Ramos