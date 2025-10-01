Emilio González recibe exención para jugar el WWT Championship

Gran oportunidad. Emilio González jugará por primera vez el torneo World Wide Technolgy Championship del PGA Tour. (Foto espoecial)

El guanajuatense Emilio González recibió este miércoles una exención para jugar el World Wide Technology Championship a jugarse del 6 al 9 de noviembre próximo en el campo El Cardonal at Diamante en los Cabos, México, anuncio el comité organizador de este torneo del PGA Tour.

El jugador nacido en San Miguel Allende, Guanajuato, actual jugador del Korn Ferry Tour, logró su tarjeta para jugar en la temporada 2026 del PGA Tour, recientemente y por ese motivo se le extendió una exención para jugar ante el público de los Cabos, sin embargo, no será el único ya que habrá tres cupos más para los mexicanos que se ganen ese derecho en los clasificatorios del certamen a realizarse en próximos días.

Por el momento Emilio González de 27 años y actualmente 143 en el ranking mundial, además de ser cuarto sitio en la lista de puntos del Korn Ferry Tour ya tiene un sitio en este torneo del PGA Tour que jugará por primera vez.

Joe Mazzeo, director del torneo WWT Championship dio a conocer lo anterior en conferencia de prensa realizada en El Cardonal at Diamante Los Cabos, donde también se informó que habrá dos clasificatorios para más mexicanos puedan acceder a jugar este torneo.

El primer clasificatorio se desarrollará el próximo fin de semana en el que participarán 50 golfistas de México y otras naciones, más uno exclusivo para puros mexicanos que se realizará posteriormente.

Mientras la fecha se acerca para jugar el World Wide Technology Championship, Emilio González compite a partir de mañana en el Compliace Solutions Championship del Korn Ferry Tour que se desarrollará en The Patriot Golf Club Owasso en Oklahoma. Se trata del penúltimo torneo de la temporada de la gira de ascenso en la que también estará Álvaro Ortiz.

Emilio González ha sido el jugador mexicano más constante de la temporada y por ello ya está entre los 150 mejores del ranking mundial.

Ha jugado 23 torneos hasta el momento y ha ganado uno, el Albertsons Boise Open el pasado 17 de agosto, su primero en el KFT, además suma siete Top 10 y busca cerrar de mejor manera la temporada para presentarse en El Cardonal at Diamante como la figura mexicana a seguir.