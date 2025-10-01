Hospital en San Francisco: tres titulares quedan fuera para para la semana 5 de NFL

Lesionados en San Francisco Los 49'eres enfrentarán un duelo divisional en partido estelar de jueves por la noche.

Las malas noticias se siguen acumulando para los San Francisco 49’ers. El equipo acaba de confirmar tres bajas de jugadores titulares para su duelo ante Los Angeles Rams de la semana 5 de la temporada regular de la NFL en horario estelar de jueves por la noche.

San Francisco pierde tres titulares ante Rams

La NFL confirmó que los receptores Ricky Pearsall, Jauan Jennings y el quarterback Brock Purdy quedaron oficialmente descartados para jugar este partido de la semana 5. Los tres jugadores reportaron molestias físicas luego del partido ante los Jacksonville Jaguars y no pudieron entrenar durante la semana.

49ers WRs Ricky Pearsall, Jauan Jennings ruled out for TNF at Rams. pic.twitter.com/o4P6vV1kED — NFL (@NFL) October 1, 2025

49ers QB Brock Purdy (toe) ruled out for TNF at Rams. pic.twitter.com/sTbwDOVl3z — NFL (@NFL) October 1, 2025

Ahora, Mac Jones será nuevamente el quarterback titular del equipo. El egresado de Alabama ya disputó el partido de la semana 3 ante los Arizona Cardinals, donde consiguió 27 pases completos de 41 intentos para 284 yardas, un pase de anotación y una intercepción.

Estas lesiones llegan en un punto crítico luego de que San Francisco perdiera su primer partido de la temporada frente a los ‘Jags’, colocándose con récord de 3-1. Además, el ganador del partido de jueves por la noche se colocará como el líder del oeste de la Conferencia Nacional

Las lesiones merman a San Francisco

Estas no son las únicas bajas con las que ha tenido que lidiar el equipo de Kyle Shanahan esta campaña. La más destacada es la de Nick Bosa, el ala defensiva estrella del equipo que se perderá el resto de la campaña por rotura de ligamentos. De igual forma; Brando Aiyuk, Connor Colby y Spencer Burford son otras bajas a largo plazo que tiene el cuadro californiano actualmente