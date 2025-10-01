Rodrigo Huescas salió en camilla, así fue la lesión del defensa mexicano Rodrigo Huescas tenía la posesión del balón, cuando la presión llegó y en un intento de media vuelta, el mexicano cayó al suelo con gestos de dolor

En giro doloroso para el Copenhague, Rodrigo Huescas tuvo que abandonar el duelo de Champions League frente al Qarabag luego de una aparatosa lesión que lo obligó a salir en camilla. El suceso ocurrió antes de los primeros 15 minutos de juego y encendió alarmas tanto en su club como en la Selección Mexicana.

Durante una jugada aérea, Huescas intentó girarse con rapidez bajo presión rival, perdió el equilibrio y cayó visiblemente afectado. El lateral mexicano señalaba con claridad la rodilla derecha como punto de molestia, por lo que recibió asistencia médica inmediata y fue retirado en camilla del campo.

Hasta el momento, no se ha divulgado un diagnóstico definitivo sobre el alcance de la lesión. Los gestos de dolor y la forma en que fue evacuado sugieren que podría tratarse d euna afectación relevante.

El lateral recientemente brilló con una gran asistencia ante Bayer Leverkunsen, además de las ya sumadas en la Superliga de Dinamarca, la sesión podría cargar con un golpe muy duro para su carrera y frenar su gran momento.

La baja de Huescas llega en un momento clave, pues el Copenhague busca su pase en la Champions League y el Tri prepara compromisos importantes en la Fecha FIFA de octubre, desafortunadamente esto solo genera incertidumbre sobre la recuperción tanto para el club como en la Seleción Mexicana

Ahora, el cuerpo técnico del Copenhague espera realizar pruebas precisas en las próximas horas para determinar si el lateral volverá pronto a las canchas o si deberá permanecer fuera de actividad por varias semanas.