La gravedad de la lesión de Rodrigo Huescas: se pierde la temporada y estará en duda para el Mundial

El mexicano Rodrigo Huescas, lateral derecho mexicano del FC Copenhague, deberá enfrentarse a una cirugía y a un largo periodo de rehabilitación que lo mantendrá inactivo el resto de la temporada, incluso, podría perder su participación en el mundial.

La información fue dada a conocer en un comunicado emitido por el club, donde informaron que el jugador se sometió a un escáner en su casa en Copenhague, donde se confirmó que la lesión es “tan grave como se temía inicialmente”.

El mexicano de 22 años sufrió un accidente el miércoles durante el partido de la UEFA Champions League en Bakú a los 13 minutos de haber comenzado el enfrentamiento.

El entrenador en jefe Jacob Neestrup lamentó el hecho de que Rodrigo ya no pueda hacer lo que más ama: “ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa. Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México”, expresó.

Destacó que se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de un caso así y que tendrá el apoyo del club.

“Es obvio que, como equipo, echaremos de menos sus cualidades en el campo, pero también puedo prometer que todos en el FC Copenhague y sus alrededores harán todo lo posible para ayudar a Rodrigo a volver más fuerte, para que podamos volver a disfrutar de sus cualidades en el campo”.