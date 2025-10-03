Isabella Fierro es sexto sitio en el Epson Tour Championship

Torneo Epson Tour. Isabella Fierro está jugando muy bien esta semana y podría volver al LPGA Tour. (LPGA)

Isabella Fierro firmó una segunda ronda de 65 golpes (-7) y con suma de -9 impactos se metió al Top 10 en el Epson Tour Championship, último torneo de la gira de ascenso al LPGA Tour.

La golfista yucateca de 24 años que busca su retorno al LPGA Tour, tuvo un buen segundo recorrido en el evento que se juega en Indian Wells, California, que la llevó a ascender del sitio 35 al sexto después de 36 hoyos jugados.

Como líder de la competencia marcha la estadounidense Anne Chen, después de rondas de 68 y 64 y un acumulado de 132 (-12), con lo que saca tres golpes de ventaja a Fierro.

La otra mexicana en la competencia, María Fassi no le alcanzó para superar el corte, luego de rondas de 72 y 74 golpes. El corte se hizo con -3 golpes y la hidalguense se quedó con -2.

En su recorrido del viernes, Fierro embocó siete birdies, libre de bogeys, cuatro en la primera mitad y tres en la segunda, eso le permitió tener un notable ascenso en la clasificación, luego de que en la jornada del jueves firmó tarjeta de 70 impactos.

La mexicana llegó al torneo final de la temporada como la número 15 en la clasificación de Race for the Card, y un buen resultado este fin de semana la devolvería al LPGA Tour para jugar contra las mejores golfistas del mundo.

“Siento que he estado haciendo las cosas con bastante regularidad, bastante consistencia. He desarrollado mi proceso hasta ahora, así que me siento muy tranquila”, dijo Fierro a la página web del torneo al iniciar su competencia. “Le decía a mi mamá que me siento muy tranquila, muy calmada, y creo que todo saldrá bien”.

Fierro pasó apuros en el LPGA Tour en su año de debut en 2024, superó solo seis cortes en 23 participaciones y regresó al Epson Tour en 2025, buscando un impulso de confianza muy necesario.

En los 36 hoyos que restan de la competencia Isabella solo necesita ser constante para regresar al LPGA Tour, le basta con terminar en el Top 10 de la temporada del Epson Tour.

Por otra parte, en el penúltimo torneo del Korn Ferry Tour, el Compliance Solutions Championship que se juega en Owasso, el mexicano Emilio González firmó ronda de 68 golpes y con un acumulado de 133 (-9) empata al sitio 41. Mientras Álvaro Ortiz no pudo librar el corte.