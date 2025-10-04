Emilio González, a más de media tabla en el Compliace Solutions Championship

Korn Ferry Tour. Emilio González no cede en su constancia en la gira de ascenso al PGA Tour. (Foto especial)

Emilio González, quien el próximo año jugará en el PGA Tour, firmó una tercera ronda de 67 golpes (-5) y con suma de 200 (-13) comparte el sitio 38 en el Compliance Solutions Championship que se juega en The Patriot Golf Club en Owasso.

El jugador de 27 años es el único mexicano que logró llegar al penúltimo torneo de la temporada en el Korn Ferry Tour y pondrá fin a la campaña el próximo fin de semana.

González lleva rondas de 65, 68 y 67 impactos para un acumulado de -13 golpes, que lo distancian a siete golpes del belga Adrien Dumont de Chassart.

Mientras el mexicano busca cerrar de la mejor manera este torneo, el belga ha estado jugando un golf soberbio y con rondas de 61, 61 y 64 para suma de -27 golpes, se perfila a llevarse la victoria este domingo.

El sudcoreano ST. Lee y el colombiano Marcelo Rozo empatan al segundo sitio con -20 golpes e intentarán dar caza al belga este domingo.