George Russell saldrá desde la pole para el Gran Premio de Singapur

Circuito de Marina Bay. George Russell se dio el gusto de superar a Max Verstappen en la lucha por la pole position para el GP de Singapur. (EFE)

El británico George Russell (Mercedes) sorprendió al llevarse la pole position para el Gran Premio de Singapur por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo a 182 milésimas, y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero a 366.

Russell protagonizó una sólida recuperación después de sufrir un accidente durante los entrenamientos libres, después de que en la calificación, marcó un tiempo de 1:29.158 minutos, suficiente para imponerse a Verstappen, quien buscaba extender su dominio en la temporada.

Desde su primera vuelta en la Q3, Russell tomó el control y redujo las posibilidades de sus rivales de arrebatarle el primer lugar. En su segunda salida mejoró todavía más su registro por siete milésimas de segundo, asegurando su posición de privilegio en la parrilla.

Verstappen se mantuvo cerca del británico para asegurarse de la segunda posición, desde donde tendrá opciones de pelear por la victoria.

Oscar Piastri no se sorprende

El líder del Mundial Oscar Piastri que saldrá tercero a casi cuatro décimas, admitió que teniendo en cuenta los últimos fines de semana, el resultado no era del todo inesperado.

“Mi primera vuelta en la Q3 me sentí bastante bien. Al menos no sentí que me faltaban cuatro décimas”, dijo Piastri en la rueda de prensa sobre la vuelta que le dio un tiempo de 1.29.524.

“Simplemente no teníamos la velocidad esta noche. Es un poco sorprendente porque en todas las sesiones de entrenamientos estuvimos muy cerca, así que afrontamos la calificación con bastante confianza. Pero no lo hemos tenido precisamente fácil los últimos fines de semana, así que en ese sentido tampoco es una sorpresa total”, abundó Piastri, quien espera una carrera dura porque adelantar en el circuito urbano de Marina Bay sigue siendo todo un reto. “Realmente necesitas bastante diferencia de velocidad para adelantar a alguien aquí”, dijo el piloto de 24 años.

Desde la cuarta posición saldrá el otro Mercedes con el italiano Kimi Antonelli a 379 milésimas, seguido de Lando Norris, quinto a 428 milésimas.

Por su parte los Ferrari del británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc se ubicarán sexto y séptimo respectivamente en la parrilla, en una zona más que anónima para las aspiraciones de la escudería italiana.

Descalifican a los dos Williams

Dos horas y media después de finalizada la clasificación en el circuito urbano de Marina Bay, hubo cambios en la parrilla de salida debido a que los comisarios descalificaron a los dos pilotos de Williams, Alex Albon y Carlos Sainz, debido a que los alerones traseros de ambos coches excedían la apertura reglamentaria del espacio del DRS.

Albon y Sainz habían clasificado en la 12ª y 13ª posición respectivamente, pero deberán partir desde las dos últimas posiciones de la parrilla en la carrera del domingo.

De esta manera, todos los pilotos que estaban detrás de los Williams ganarán dos posiciones, entre ellos Franco Colapinto, que avanzará del 18º al 16º lugar en la grilla de salida.

El español Fernando Alonso exprimió todo lo que pudo su Aston Martin para alcanzar el décimo puesto por detrás del Racing Bulls de Isack Hadjar (8º) y el Hass F1 de Oliver Bearman (Hass F1), mientras que su compatriota Carlos Sainz por la sanción será el último en arrancar para la carrera de este domingo.