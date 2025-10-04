México se instala en los octavos de final en el Mundial Sub-20

Copa Mundial Sub-20. Gilberto Mora (i) y Obed Vargas de México celebran el único gol del partido ante Marruecos que les dio el pase a los octavos de final. (Osvaldo Villarroel/EFE)

Con gol de Gilberto Mora México gana 1-0 a Marruecos y avanza a los octavos de final, como segundo del Grupo C, en la Copa del Mundo FIFA Sub-20.

El único gol del encuentro sucedió al minuto 67 por la vía penal que cobró de forma efectiva Gilberto Mora, quien ya suma tres tantos en esta justa mundialista.

Con este resultado, México sumó cinco puntos, producto de dos triunfos y una derrota, colocándose detrás de Marruecos, líder del grupo.

El martes 7 de octubre, México se enfrentará a Chile en busca de conseguir su pase a cuartos de final.

La conmoción de Mateo Levy

Copa Mundial Sub-20. Mateo Levy de México es atendido por médicos después de recibir un golpe en la cabeza este sábado. (Osvaldo Villarroel/EFE)

Durante el encuentro el momento desagradable se vivió cerca de la primera media hora, cuando Mateo Levy cayó al terreno de juego tras un tiro de esquina por parte de la Selección Mexicana.

La tragedia sucedió alrededor del minuto 27, Levy, posicionado en el primer palo para rematar de cabeza, colisionó violentamente con el defensor marroquí Ali Maamar, quien cayó encima del mexicano tras un salto disputado.

El impacto dejó a Levy tendido en el césped, inconsciente y sin responder a los estímulos iniciales. Las asistencias médicas ingresaron de inmediato, aplicando protocolos de conmoción cerebral con inmovilización del cuello.

Los reportes médicos indican al momento que Levy recuperó el conocimiento poco después y se encuentra acompañado de su familia, en espera de los estudios de protocolo.