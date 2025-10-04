México vs Marruecos EN VIVO: A qué hora y en dónde ver el partido este 4 de octubre del Mundial Sub-20

Partido Mexico vs Marruecos Especial

Este sábado 4 de octubre, la Selección Mexicana Sub-20 se enfrenta a Marruecos en un duelo crucial de la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 2025, que se celebra en Chile. México depende de sí mismo para avanzar: con dos empates previos ante Brasil y España, el equipo dirigido por Eduardo Arce necesita la victoria para confirmar su pase directo a los octavos de final. Marruecos, por su parte, ya lidera el Grupo C y llega con ventaja en la tabla.

¿A qué hora y en dónde será el partido México vs Marruecos Sub-20?

El partido se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, Chile, y está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde y en qué canal pasará el partido México vs Marruecos hoy

Para no perderte el partido, estas son las opciones de transmisión:

Televisión abierta en México: Canal 9

TV por cable: TUDN

Streaming: ViX Premium y FIFA+

y En México también se anuncia transmisión vía Fox Sports México en algunos medios.

Pronóstico del partido

El enfrentamiento entre México y Marruecos se perfila como un duelo muy parejo, con ligera ventaja para los marroquíes debido a que ya aseguraron el primer lugar del Grupo C y pueden permitirse jugar más relajados. Sin embargo, México llega enrrachado tras dos empates con sabor a “debe ganar”, lo que podría darle mayor urgencia ofensiva.

No obstante, México deberá explotar su velocidad y creatividad en mediocampo ante la defensa marroquí. Marruecos apostará por su equilibrio físico y transiciones rápidas.

Posibles alineaciones

México Sub-20

Basado en la convocatoria oficial de México al Mundial Sub-20 2025 y rendimiento reciente:

Arquero: Emmanuel Ochoa

Defensas: José Pachuca, Diego Ochoa, Everardo López, Jaziel Mendoza

Mediocampo: Obed Vargas, César Garza, Gilberto Mora

Delanteros: Tahiel Jiménez, Oswaldo Virgen, Alexéi Domínguez

#Sub20 | Nuestros guerreros Sub-20 saltan a la cancha para buscar el pase a la siguiente ronda del Mundial. 💚



¡Vamos con todo, #HoyJugamos ante Marruecos! 🔥#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/Ye9Nk7iK4j — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

Marruecos Sub-20

De acuerdo con predicciones especializadas y alineaciones sugeridas en medios deportivos afines: