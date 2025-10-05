Pumas vs Chivas EN VIVO: Cómo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX 2025

Pumas vs Chivas en vivo Especial

¡Hoy hay partidooo! Este domingo 5 de octubre de 2025, Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara protagonizarán uno de los choques más atractivos de la Jornada 12 de la Liga MX.

¿A qué hora y en dónde es el partido Pumas vs Chivas?

El partido se disputará en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el marco de la Jornada 12 del Apertura 2025.

En dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Chivas

La transmisión en vivo estará disponible a través de TUDN, ViX Premium y Canal 5, lo que permitirá a la afición seguir de cerca cada detalle de este compromiso entre dos equipos con amplia rivalidad y tradición en el balompié nacional.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?

Ambos clubes llegan con aspiraciones claras: los Pumas, motivados por mantenerse en zona de liguilla directa, y las Chivas, urgidas de puntos tras un arranque irregular en el campeonato.

Pronóstico del partido Pumas vs Chivas

El duelo pinta parejo. Pumas ha hecho del Olímpico Universitario una fortaleza, donde suele hacerse fuerte con el respaldo de su afición y su estilo ofensivo. Chivas, por su parte, llega con presión y la necesidad de sumar, aunque su plantel tiene elementos de peso capaces de cambiar el rumbo del juego.

El pronóstico más probable apunta a un empate con goles (1-1 o 2-2), aunque si Pumas logra imponer su ritmo en los primeros minutos, podría llevarse la victoria.

Posibles alineaciones

Pumas UNAM:

Julio González (Portero)

Jesús Rivas

Nathan Silva

Lisandro Magallán

Pablo Monroy

Ulises Rivas

Rodrigo López

Leo Suárez

Gustavo del Prete

Rogelio Funes Mori

Eduardo Salvio

Hoy es domingo… y lo dejo todo por ver a PUMAS. 💙💛



¡Con garra, con pasión y con mucho orgullo, a defender el azul y oro!



🆚 Chivas

Chivas de Guadalajara: