Pumas vs Chivas EN VIVO: Cómo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX 2025

¡Hoy hay partidooo! Este domingo 5 de octubre de 2025, Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara protagonizarán uno de los choques más atractivos de la Jornada 12 de la Liga MX.
¿A qué hora y en dónde es el partido Pumas vs Chivas?
El partido se disputará en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el marco de la Jornada 12 del Apertura 2025.
En dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Chivas
La transmisión en vivo estará disponible a través de TUDN, ViX Premium y Canal 5, lo que permitirá a la afición seguir de cerca cada detalle de este compromiso entre dos equipos con amplia rivalidad y tradición en el balompié nacional.
¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?
Ambos clubes llegan con aspiraciones claras: los Pumas, motivados por mantenerse en zona de liguilla directa, y las Chivas, urgidas de puntos tras un arranque irregular en el campeonato.
Pronóstico del partido Pumas vs Chivas
El duelo pinta parejo. Pumas ha hecho del Olímpico Universitario una fortaleza, donde suele hacerse fuerte con el respaldo de su afición y su estilo ofensivo. Chivas, por su parte, llega con presión y la necesidad de sumar, aunque su plantel tiene elementos de peso capaces de cambiar el rumbo del juego.
El pronóstico más probable apunta a un empate con goles (1-1 o 2-2), aunque si Pumas logra imponer su ritmo en los primeros minutos, podría llevarse la victoria.
Posibles alineaciones
Pumas UNAM:
- Julio González (Portero)
- Jesús Rivas
- Nathan Silva
- Lisandro Magallán
- Pablo Monroy
- Ulises Rivas
- Rodrigo López
- Leo Suárez
- Gustavo del Prete
- Rogelio Funes Mori
- Eduardo Salvio
Chivas de Guadalajara:
- José Rangel (Portero)
- Alan Mozo
- Jesús Orozco
- Gilberto Sepúlveda
- Cristian Calderón
- Erick Gutiérrez
- Fernando Beltrán
- Pavel Pérez
- Cade Cowell
- Víctor Guzmán
- Ricardo Marín
