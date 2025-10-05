Russell brilla bajo las luces de Marina Bay

Formula One Singapore Grand Prix George Russell, de Gran Bretaña, celebra el triunfo respaldado por la marca Mercedes Benz. (FAZRY ISMAIL/EFE)

El piloto británico George Russell (Mercedes) se llevó la victoria este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno 2025, disputado en el caluroso y húmedo circuito urbano de Marina Bay. Russell, de 27 años, partió desde la pole position y logró su quinta victoria en la F1, la segunda del año, en una carrera nocturna llena de estrategia y desgaste físico

Formula One Singapore Grand Prix George Russel. (FAZRY ISMAIL/EFE)

Detrás de él cruzaron la meta el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón mundial, y el británico Lando Norris (McLaren), quien contribuyó a que su escudería revalidara el título de constructores con seis carreras aún por disputarse.

MCLAREN DOMINA Y PIASTRI SE MANTIENE EN LA CIMA

El australiano Oscar Piastri (McLaren), actual líder del campeonato, finalizó en cuarta posición, sumando puntos clave para mantenerse en la cima de la clasificación. El debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sorprendió al terminar quinto, seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, quien podría perder su séptimo lugar si se confirma que excedió los límites de pista en varias ocasiones.

El argentino Franco Colapinto (Williams) concluyó en la decimosexta posición, en una carrera que exigió precisión y resistencia.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS EL GP DE SINGAPUR

Con este resultado, Oscar Piastri lidera el campeonato con 336 puntos, seguido por Lando Norris con 314 y Max Verstappen con 273. La próxima cita será el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), el 19 de octubre.