NFL: Joe Flacco es nuevo quarterback de los Bengals

Joe Flacco El ex de Baltimore y Cleveland estará jugando en su tercer equipo del norte de la conferencia americana.

Los cambios continúan en la NFL después de cinco semanas y ahora la sorpresa fue el quarterback Joe Flacco, quien saldrá de los Cleveland Browns para llegar a los Cincinnati Bengals a través de un trade. Con la lesión de Joe Burrow, el mariscal de 18 temporadas se hará cargo de la ofensiva.

Joe Flacco llega a los Bengals

En este cambio, además de Joe Flacco, los Bengals estarán recibiendo una selección de sexta ronda del Draft 2026 de la NFL a cambio del quinto “pick” de Cincinati, de acuerdo con información de Ian Rapoport, insider de la NFL.

Flacco jugó los cuatro primeros partidos de la temporada como el titular de los Browns consiguiendo 632 yardas, 2 pases de anotación y 6 intercepciones. Posteriormente, el novato Dillon Gabriel tomó el puesto para el partido internacional ante los Minestoa Vikings disputado en Londres.

La llegada de Joe Flacco responde al desempeño de Jake Browning con Cincinnati, quien ha lanzado 9 intercepciones desde la semana 2 de la temporada cuando tomó las riendas del equipo tras la lesión de Joe Burrow. Ahora, después de tres derrotas de forma consecutiva, el equipo ha decidido dar un cambio de dirección en la ofensiva.

Shedeur Sanders sigue subiendo lugares

Mientras tanto, el mariscal de campo novato Shedeur Sanders se coloca como el suplente en Cleveland. El egresado de Colorado generó mucha expectativa durante el Draft 2025, aunque fue cayendo lugares hasta ser seleccionado en la quinta ronda. Ahora, el hijo de Deion Sanders, tendrá la oportunidad de pelear por la titularidad.