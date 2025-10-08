Miguel Ángel Russo: lo que se sabe de la muerte del entrenador de Boca Juniors

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

Este miércoles, familiares de Miguel Ángel Russo confirmaron su muerte a los 69 años tras enfrentar una batalla de 8 años años contra el cáncer de próstata al que se le sumó uno de vejiga, finalmente falleció a causa de un paro cardíaco, según fuentes de CNN.

El último partido en el que estuvo presente el entrenador del Boca Juniors con más de 30 años de carrera, fue el pasado 21 de septiembre donde se logró un empate 2-2 frente al Central Córdoba, ocasión en la que se observó sentado durante los 90 minutos.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

El ayudante de campo Claudio Úbeda lo reemplazó en los últimos dos enfrentamientos del club y le dedicó el triunfo de 5-0 frente a Newell’s y lo mismo hizo el capitán del equipo, Leandro Paredes.

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

En julio de 2017 Russo fue diagnosticado con cáncer, año en el que dirigía al Millonarios colombiano, sin embargo no se alejó de la dirección y logró consagrar al equipo como campeón ante el Independiente Santa Fe.

Se informó que durante este último mes, fue hospitalizado tres veces por complicaciones de salud, incluida una infección urinaria.