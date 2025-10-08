Momento exacto en el que Bad Bunny atrapó un foul durante el Blue Jays vs Yankees

Bad Bunny atrapa un foul y se vuelve viral en redes sociales

En una noche de tensión y emociones deportivas, el mundo del béisbol fue testigo de un instante casi de película: Bad Bunny, sentado en primera fila detrás del home, se convirtió en el protagonista inesperado del encuentro entre los Blue Jays y los Yankees al quedarse con una pelota de foul.

El episodio tuvo lugar durante el juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) en el mítico Yankee Stadium. Un batazo fuerte de Anthony Santander, de los Blue Jays, salió hacia las gradas. Un fan falló la atrapada, la pelota rebotó y aterrizó directamente en el asiento de la estrella puertorriqueña del género urbano.

Benito y el béisbol

Este momento, aunque casual, no fue tomado como simple anécdota. Expresiones como “El MVP de la noche” no se hicieron esperar luego de que las redes de la MLB, difundieran el momento.

La acción evidenció cómo figuras del entretenimiento urbano como Benito pueden atraer audiencias jóvenes hacia eventos deportivos que no verían de otra forma. Fue un recordatorio del poder de la popularidad mediática.

Obviamente, el clip ya recorrió Instagram, Twitter, X y TikTok a la velocidad generando miles de reacciones y reproducciones.

Bad Bunny got a foul ball at the Blue Jays-Yankees game tonight 😭 pic.twitter.com/hllzNix74p — MLB (@MLB) October 8, 2025

Esa noche, Bad Bunny se llevó a casa un recuerdo que vale más que cualquier firma o selfie: un momento icónico con impulso mediático.

Mientras que los Yankees lograron remontar el encuentro y obligar a un cuarto partido, Benito se retiró con un trofeo efímero y con millones de fans comentando, compartiendo y celebrando.