Mundial sub-20 2025: Selección Mexicana enfrentará a Argentina en cuartos de final

México vs Argentina | Mundial sub-20 La Selección Mexicana viene de eliminar a Chile, mientras que Argentina derrotó a Nigeria. Ahora, ambos llegan invictos a los cuartos de final.

El camino de la Selección Mexicana continuará en el Mundial Sub-20 enfrentando a nada más y nada menos que Argentina, una potencia futbolística de categorías inferiores y a nivel mayor. Ambos equipos llegan invictos y disputarán el que podría ser el partido estelar para llegar a las semifinales de este certamen y meterse dentro de los cuatro mejores de la competencia.

México vs Argentina en cuartos de final del Mundial Sub-20

En su primer partido eliminatorio, México se impuso 4-1 a Chile, el equipo local del certamen para obtener su boleto a los cuartos de final. El equipo dirigido por Eduardo Arce mostró su mejor versión hasta el momento en este torneo y mantiene a Gilberto Mora como una de las figuras del torneo hasta el momento.

Por su parte, Argentina llega con un paso perfecto. Ganó sus tres partidos en la fase regular frente a Cuba, Australia e Italia, mientras que en los cuartos de final se impuso a Nigeria. Su delantero Alejo Sarco aparece como uno de los mejores goleadores del torneo hasta el momento con cuatro tantos en su cuenta personal.

¿Cómo le ha ido a México enfrentando a Argentina en Mundiales Sub-20?

Argentina tiene fama de ser uno de los “cocos” del equipo mexicano, ya que cuenta con muy pocas victorias frente a la albiceleste en partidos oficiales de competencias absolutas.

El caso es similar en Copas del Mundo sub-20, donde se han enfrentado en dos ocasiones, ambas con victoria para el equipo sudamericano. El primero de ellos fue en la edición de Canadá 2007 donde Argentina se impuso 1-0 con anotación de Maxi Morales para llevarse la victoria.

La segunda, fue en la fase de grupos de Colombia 2011. En aquella ocasión los tres puntos fueron también para los “argentos” por la mínima diferencia, en esta ocasión con una anotación de Erik Lamela. Ahora, el equipo Tricolor busca un triunfo inédito que los haga seguir soñando en esta Copa del Mundo.

Por otra parte, México sólo cuenta con victorias frente a Argentina en Mundiales de categorías inferiores en sub-17. El cuadro azteca se impuso en las semifinales de Arabia 2013 y en la fase de grupos de Chile 2015, edición en la que también eliminaron a los locales y quedaron en cuarto lugar de la competencia.

El partido se disputará este sábado 11 de octubre en la cnacha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádamos a las 17:00 horas (CDMX).