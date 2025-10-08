Se intensifica la novela en McLaren...

. .

No es un secreto (y jamás lo ha sido) que Lando Norris es el protegido de Zak Brown, director del McLaren F1 Team. En la planilla actual, el británico es el veterano, ha pasado más tiempo con la escudería de Woking, y dentro de McLaren lo prefieren. Negarlo sería como decir que la tierra es plana. En el equipo papaya hay una silenciosa guerra rumbo al título de pilotos, y aunque Oscar Piastri ha demostrado un mejor rendimiento en el año, los directivos siguen apoyando a Lando, e incluso caen en absurdos al no decir nada sobre su terrible conducta en pista.

No chocar a tu coequipero es una de las máximas en cualquier categoría del mundo (más en la Fórmula 1) y Lando impactó a Piastri en la arrancada del Gran Premio de Singapur, este domingo, sin que hubiera ninguna reacción por parte del equipo. Que Oscar Piastri no estuviera en el pódium, festejando el bicampeonato de constructores, agrava aún más la situación y permite que se cree una ola de rumores que no les benefician...

BANDERA VERDE...

Oscar no estuvo en la celebración, pero eso no responde necesariamente a que el equipo no lo haya incluido, sino a un tema de logística. El australiano se encontraba en entrevistas con medios de información, contrario a Lando, quien al terminar tercero ya estaba en el pódium cuando su equipo de mecánicos llegó a festejar el bicampeonato. Pero… vivimos en un mundo de percepciones, y lo mostrado por McLaren en las últimas fechas da mucho qué pensar.

A pesar de ser impactado por su coequipero y ser detenido en pits el doble de tiempo de lo acostumbrado durante un cambio de neumáticos, Piastri fue capaz de finalizar cuarto y de esa forma mantiene el liderato en el campeonato con 336 unidades, sobre los 314 puntos de Lando, a quien debería preocuparle más que Max Verstappen sigue terminando delante de él, acortando sigilosamente su desventaja. El tetracampeón ya llegó a 273 puntos...

ENTRADA A PITS...

La serie descansa un fin de semana, pues trasladará más de 50 toneladas de equipo de Singapur a Texas, para disputar el Gran Premio de Estados Unidos, donde Max Verstappen ha triunfado en tres de las últimas cuatro carreras. El ganador de 2024 fue Charles Leclerc, en el Ferrari, lo que podría significar una nueva batalla en McLaren por acceder al pódium.

Oscar no deberá perder la cabeza, pues, aunque su ventaja es menor a los puntos otorgados al primer lugar, sigue siendo considerable si tenemos en cuenta que sólo faltan seis carreras. Ser constante, sumar puntos y pelear una victoria deberá ser su prioridad. Apuesto por la madurez que ha mostrado desde su llegada...

SALIDA DE PITS...

Dependiendo la hora en la cual lea esta columna, será oficial la llegada de António Félix da Costa al equipo Jaguar de la Fórmula E, la serie eléctrica de la FIA. El portugués es uno de los volantes más respetados en todo el mundo gracias a su capacidad de adaptación y pelea constante por los triunfos. Ha sido ganador de las 24 Horas de Le Mans, del prestigioso Gran Premio de Macao (el mundial de la F3), y es excampeón de la propia Fórmula E.

Además, se caracteriza por su don de gente, capacidad de desarrollo y comunicación con los ingenieros, es decir, todos lo quisieran en su equipo. Pues bien, Da Costa concluyó su contrato con Porsche y no lo quiso renovar, ya que la casa alemana no le permitía realizar el programa doble: Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y Fórmula E. Félix no se complicó, les dijo adiós y ahora lo veremos en ambos campeonatos, lo cual es un lujo...

BANDERA A CUADROS...

Este fin de semana hay poca actividad para los mexicanos. La serie Truck de NASCAR se toma un descanso y sólo habrá carrera de Xfinity Series y Cup Series, ambas en el Las Vegas Speedway. Si bien hubo una mejora por parte de Daniel Suárez en la pasada ronda en Charlotte, no debemos lanzar campanas al vuelo, pues se trató de un circuito permanente y la categoría regresa a los óvalos.

Ahora que sus coequiperos están fuera de Playoffs, puede enfocarse al 100% en su carrera y buscar el tan ansiado triunfo.

Así las cosas… sobre ruedas.