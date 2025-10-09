Buccaneers, Lions y Steelers buscan consolidar su dominio en la semana seis de la NFL

¡AL ABORDAJE! La dupla ofensiva Mayfield–Emeka Egbuka será puesta a prueba por la defensiva de San Francisco.

Los Tampa Bay Buccaneers, comandados por un efectivo Baker Mayfield, protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la semana seis cuando reciban a los San Francisco 49ers. El equipo de Florida, líder del Sur de la NFC con marca de 4-1, viene de vencer 38-35 a Seattle Seahawks en el partido más emocionante de la jornada anterior.

Enfrente estarán los 49ers, líderes del Oeste de la NFC también con récord de 4-1, pese a ser el equipo más golpeado por las lesiones en la temporada, con 25 jugadores lastimados, muchos de ellos titulares. La dupla ofensiva Mayfield–Emeka Egbuka será puesta a prueba por la defensiva de San Francisco, sexta mejor de la liga en puntos permitidos (19.6 por juego).

LIONS, EL ATAQUE MÁS EXPLOSIVO DE LA NFL

Los Detroit Lions, líderes del Norte de la NFC con marca de 4-1, buscarán su quinto triunfo consecutivo cuando enfrenten a los Kansas City Chiefs, que atraviesan una crisis con récord de 2-3 y ocupan el tercer lugar del Oeste de la AFC.

Desde su derrota en la semana uno ante Green Bay Packers (27-13), Detroit ha aplastado a sus rivales con un promedio superior a 34 puntos por partido, acumulando 174 puntos anotados, la cifra más alta de la liga. Aunque Patrick Mahomes sigue mostrando destellos de calidad, los Chiefs no han logrado encontrar regularidad.

STEELERS REGRESAN CON RODGERS ANTE LOS BROWNS

Los Pittsburgh Steelers, liderados por Aaron Rodgers, vuelven a la actividad tras su semana de descanso para enfrentar a los Cleveland Browns, en una de las rivalidades más intensas de la NFL. Con marca de 3-1, Pittsburgh encabeza el Norte de la AFC, mientras que los Browns, con 1-4, presentan al novato Dillon Gabriel como nuevo mariscal de campo titular.

En el papel, los Steelers parecen tener ventaja, pero los duelos divisionales suelen ser impredecibles, especialmente cuando hay sangre nueva en el campo.

NFL EN LONDRES Y DOBLE CARTELERA PARA CERRAR LA SEMANA

Otro duelo atractivo será el que disputen los New York Jets y los Denver Broncos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, como parte de la serie internacional de la NFL. Ambos equipos buscan recuperar terreno en sus respectivas conferencias.

La semana seis comenzó el jueves 9 de octubre con la visita de los Philadelphia Eagles a los New York Giants, y concluirá el lunes 13 con una doble cartelera: Atlanta Falcons vs Buffalo Bills y Washington Commanders vs Chicago Bears.

Agenda completa de la semana 6 de la NFL (horarios CDMX)

Jueves 9 de octubre

18:15 h – Giants vs Eagles

Domingo 12 de octubre

08:30 h – Jets vs Broncos (Londres)

– (Londres) 11:00 h – Colts vs Cardinals

– 11:00 h – Dolphins vs Chargers

– 11:00 h – Saints vs Patriots

– 11:00 h – Steelers vs Browns

– 11:00 h – Panthers vs Cowboys

– 14:05 h – Jaguars vs Seahawks

– 14:25 h – Ravens vs Rams

– 14:25 h – Raiders vs Titans

– 14:25 h – Packers vs Bengals

– 18:20 h – Buccaneers vs 49ers

– 18:20 h – Chiefs vs Lions

Lunes 13 de octubre

17:00 h – Falcons vs Bills

– 20:15 h – Commanders vs Bears

Equipos en descanso: Vikings y Texans