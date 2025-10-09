Emilio González comparte liderato en el Korn Ferry Tour Championship

Korn Ferry Tour Championship. Emilio González busca hacer el mejor cierre de temporada en El KFT, luego de una primera ronda de 69 golpes, tres bajo par. (Foto especial)

El golfista mexicano Emilio González, quien ya tiene membresía para jugar en el PGA Tour en 2026, busca hacer esta semana el mejor cierre de temporada, luego de que en su primer recorrido en el Korn Ferry Tour Championship firmó ronda de 69 golpes (-3) en el torneo que se juega en Indiana.

El oriundo de San Miguel Allende, Guanajuato, empata al primer sitio con los estadounidenses Trey Winstead, Chandler Blanchet y Jeffrey Kang. Los cuatro jugadores apenas sacan un golpe de ventaja a un trío de rivales que firmaron 70 golpes (-2) en The Pete Dye Course at French Lick Resort.

Apuesta por la paciencia

“Hoy había mucho viento arremolinado, así que se requirió mucha paciencia”, afirmó González sobre su primer día en el último torneo de la temporada del Korn Ferry Tour. “Hubo tiros que demandaron mucha habilidad, tiros de esos que te asustan un poco en un campo largo y con greens pequeños. Estoy feliz con el día que tuve”.

Emilio González llegó como el Nº 144 del ranking mundial de golf (OWGR) al torneo de final de temporada del Korn Ferry Tour, pero buscará mejorar ese sitio para estrenarse con los mejores golfistas del mundo en la temporada 2026 del PGA Tour.

En su primer recorrido en el torneo de Indiana, el mexicano apuntó en su tarjeta seis birdies por tres bogeys y tuvo la oportunidad de terminar la ronda como líder solitario de no haber cometido bogey en el hoyo 18.

No obstante, es un buen inicio para el golfista mexicano de 27 años que juega su torneo Nº 25 de la temporada en el Korn Ferry Tour.

“El resultado de esta semana no cambia mucho mi situación con respecto al año que viene, lo cual es increíble. Igual, quiero terminar el año con fuerza”, admitió González.

Álvaro Ortiz con complicada ronda

Al tapatío Álvaro Ortiz no le fue del todo bien en su primer recorrido, luego de firmar tarjeta de 77 golpes (+5) que lo colocaron de inicio en el T65 de un total de 72 jugadores que ganaron su derecho de competir en el torneo de final de temporada.

Ortiz necesita terminar mínimo en el tercer sitio del evento el domingo para poder aspirar a merecer tarjeta del PGA Tour en la próxima temporada.