Gigantes despiertan en la Semana 6 y la NFL confirma su regreso a México en 2026

¡SORPRESA! Los Gigantes aprovecharon la localía y se convirtieron en el equipo rompe quinielas.

En el Thursday Night Football, los Giants dominaron a los Eagles con una actuación estelar de sus novatos reclutados en abril. Jaxson Dart, mariscal de campo de 22 años, lanzó para 195 yardas, anotó dos touchdowns (uno por pase y otro por acarreo), y mostró temple tras reemplazar al veterano Russell Wilson desde la semana 4.

Por su parte, el corredor Cam Skattebo, de 23 años, fue imparable en el ataque terrestre con 98 yardas y tres anotaciones, incluyendo dos en la segunda mitad que sellaron el triunfo en el MetLife Stadium.

EAGLES EN CAÍDA LIBRE; HURTS NO PUDO CON LA PRESIÓN

El quarterback Jalen Hurts sufrió ante la defensiva local: fue interceptado una vez, capturado tres veces, y aunque lanzó para 283 yardas y un touchdown, no logró revertir el marcador. Los Eagles, que iniciaron la temporada con cuatro victorias, suman ahora dos derrotas consecutivas.

El partido tuvo un momento de tensión cuando Dart salió por revisión de conmoción cerebral tras un golpe en la cabeza, pero volvió al campo en el último cuarto para cerrar la victoria.

LO QUE VIENE EN LA SEMANA 6: DUELOS CLAVE Y EMOCIONES GLOBALES

La jornada dominical incluye 12 partidos, entre ellos el choque internacional entre New York Jets y Denver Broncos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. También destaca el debut del veterano Joe Flacco con Cleveland Browns ante los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers.

Otros duelos atractivos serán Buccaneers vs 49ers, y Lions vs Chiefs, este último en horario estelar. La semana cerrará el lunes con Falcons vs Bills y Commanders vs Bears, ambos transmitidos por ESPN y Disney+.

GOODELL CONFIRMA: LA NFL REGRESA A MÉXICO EN 2026

Durante la conferencia Leaders in Sport en Londres, el comisionado Roger Goodell anunció que la NFL volverá a la Ciudad de México en 2026, una vez concluidas las remodelaciones del Estadio Azteca, previstas para marzo del próximo año.

“Volveremos a Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma mucho”, declaró Goodell. Aunque no se han confirmado los equipos, Dallas Cowboys suenan como favoritos para protagonizar el encuentro, según declaraciones de su dueño Jerry Jones y del mariscal Dak Prescott.

NFL GLOBAL: EXPANSIÓN HACIA AUSTRALIA Y ASIA

Goodell también reveló que la liga planea expandir su calendario internacional a 16 partidos por temporada, con sedes en Australia y próximamente en Asia. Además, la NFL lanzará ligas profesionales de flag football femeninas y masculinas, rumbo a su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.