Isaac de Toro triunfa en la GranPiemonte, y suma 15 victorias en 2025

La GranPiemonte. Isaac del Toro sigue triunfando y los expertos dicen que cada vez se parece más al esloveno Tadej Pogacar. (Team EmiratesUAE)

El ciclista mexicano Isaac del Toro sumó una victoria más a su historial, luego de que este jueves se impusiera en la edición 2025 de la GranPiemonte que constó de un recorrido de 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme.

Del Toro se fue en solitario faltando 12 kilómetros para la meta demostrando una vez más el gran momento por el que pasa con el apoyo de todo su equipo el UAE-Emirates.

El joven pedalista de 21 años abrió una ventaja de más de 30 segundos sobre Bauke Mollema y Marc Hirschi. El pelotón, sin coordinación en la persecución, no pudo responder.

Bahrain Victorious y EF Education intentaron organizar la caza, pero el trabajo de UAE fue más efectivo para proteger la escapada del ciclista de Ensenada, Baja California.

Faltando 10 kilómetros para la meta, el mexicano mantenía 33 segundos sobre el segundo grupo y más de un minuto sobre el tercero.

De esta manera, Del Toro cruzó la línea de meta en solitario con tiempo de 4 horas, 8 minutos y 24 segundos, sacando una ventaja de 40 segundos sobre el suizo Marc Hirschi (Tudor) y 44 segundos sobre el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quienes completaron el podio.

Con este triunfo Del Toro se sitúa como el segundo corredor con más victorias en la presente temporada sólo superado por su compañero de equipo esloveno Tadej Pogacar, que suma 19 triunfos.

La siguiente competencia de Isaac del Toro será el Giro de Lombardia que se correrá este sábado 11 de octubre.