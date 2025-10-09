México desciende al quinto sitio en el World Amateur Team Championships

Mundial Amateur de Golf por equipos. Gerardo Gómez, Carlos Astiazarán y Eduardo Derbez integran el equipo mexicano de golf en la competencia en Singapur. (FMG)

El equipo mexicano de golf varonil que compite por obtener el Eisenhower Trophy del World Amateur Team Championships (WATC) 2025, descendió del primer al quinto sitio en el segundo día de actividades en el Tanah Merah Country Club de Singapur.

Tras la segunda ronda de competencia, nuestro país se ubica empatado en el quinto lugar con score de 280 (-8), al igual que Dinamarca, y a seis golpes de distancias del primer lugar que ostenta el conjunto de Sudáfrica que suma 274 (-14).

Los equipos de Francia, Australia e Inglaterra comparten el segundo sitio de la competencia con un acumulado de -9 golpes

Las mejores tarjetas del equipo mexicano y que contaron para los puntos fueron las de Carlos Astiazarán, quien firmó 71 golpes (-1) y la de Gerardo Gómez 72 (par de campo).

En lo individual, Astiazarán se mantiene como el mejor de los mexicanos en el T7 con 139 (-5), Gerardo Gómez T39 con 145 (+1) y Eduardo Derbez se posiciona T57 con 147 (+3).

Este viernes se corre la tercera ronda de cuatro, en el World Amateur Team Championships.