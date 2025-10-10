El algoritmo del talento

Strava (EE.UU.) Apps que prometen medir el futuro atleta. Y el absurdo de convertir la pasión en dato.

El atleta cuantificado

El entrenador de antes llevaba libreta y cronómetro; el de ahora, dashboard y contraseña. Antes miraba gestos; hoy revisa gráficos. Los deportistas ya no respiran: sincronizan. El músculo late al ritmo del Bluetooth y el sudor se guarda en la nube. En los gimnasios no se oye el jadeo: se oye el pitido del sensor que avisa que el cuerpo ha salido de su “zona óptima de esfuerzo”.

Los relojes inteligentes prometen leer el alma por pulso. La app Strava mide la distancia que separa la ilusión del agotamiento. Whoop te informa que dormiste mal antes de abrir los ojos. Oura te notifica que tu recuperación emocional va en 47 %, aunque tu pareja te haya dejado hace meses. Y los atletas, obedientes, ajustan la respiración al ritmo del gráfico.

Ya no entrenan músculos: entrenan estadísticas. Cada paso es un dato; cada dato, una pequeña oración dirigida al dios del algoritmo. Las repeticiones son rezos numéricos: el atleta busca en la gráfica lo que antes buscaba en la fe. Si el rendimiento baja, no se culpa al cansancio ni al miedo: se culpa al wifi.

Hay corredores que no corren si el GPS falla: dicen que sin registro el esfuerzo no existe. Ciclistas que vuelven a pedalear dos cuadras porque el reloj no marcó “entrenamiento intenso”. Nadadores que dudan del agua porque su smartwatch no reconoció brazadas. El cuerpo, antaño instrumento, ahora es accesorio: una extensión húmeda del dato.

LA FE EN EL GRÁFICO ASCENDENTE

Las empresas lo saben: venden esperanza en formato de app. Plataformas que predicen lesiones antes de que el músculo duela. Software que mide el “potencial genético” del niño para saber si vale la pena pagarle el uniforme. Inteligencias artificiales que prometen detectar al próximo Messi a los ocho años… siempre y cuando los padres compren la versión premium.

En los clubes, los scouts revisan bases de datos como si fueran oráculos. El talento se convierte en KPI. Los ojeadores ya no viajan a pueblos: actualizan dashboards. El alma, mientras tanto, no aparece en el menú de opciones.

Pero el cuerpo, cansado de tanta ciencia, empieza a rebelarse. Hay velocistas que rompen récords con sensores apagados. Boxeadores que desconectan el smartwatch porque pesa más que el guante. Y futbolistas veteranos que ignoran las métricas del sueño para seguir soñando.

El algoritmo acierta muchas veces. Pero solo en lo que no importa: el ritmo cardiaco, el nivel de glucosa, la variabilidad del pulso. Todo menos el deseo. Ningún chip mide la rabia de perder, la ternura de ganar, el miedo al fracaso. Ninguna app tiene la decencia de callar cuando el cuerpo pide silencio.

La pasión, convertida en dato, termina domesticada. Lo que antes era fuego ahora es línea de tendencia. El talento ya no se entrena: se actualiza. El alma, versión 2.0.

EPÍLOGO CON BATERÍA BAJA

El deporte cree haber vencido al misterio. Pero cada vez que una app anuncia “rendimiento óptimo”, alguien tropieza con su propia predicción. El algoritmo no miente: solo calcula sin entender. Puede medir la zancada, pero no el miedo. Puede registrar el salto, pero no la duda antes de saltar.

Nos reímos del brujo que leía las entrañas de los animales, pero creemos ciegamente en el smartwatch que mide el sueño. El brujo cobraba menos.

El nuevo atleta no pregunta cómo se siente: pregunta cuánto marca. Y el entrenador, iluminado por la pantalla, dicta sentencias como sacerdote digital. Nadie confiesa ya sus pecados: los sube a la nube.

El algoritmo del talento aún no sabe reconocer una lágrima, pero ya manda notificación cuando bajas de rendimiento. Y nosotros, devotos del dato, corremos felices hacia el altar de la batería baja.

EL NUEVO MERCADO DE LA FE DIGITAL

