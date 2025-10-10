Emilio González es Top 20 en el Korn Ferry Tour Championship

Korn Ferry Tour Championship. A Emilio González se le complica un poco la segunda ronda del torneo de final temporada. (Foto especial)

El mexicano Emilio González cedió el liderato en la segunda ronda del Korn Ferry Tour Championship, luego de firmar tarjeta de 74 golpes, dos sobre par, que lo descendieron hasta el sitio 18 de la competencia que se desarrolla en Indiana.

Al igual que en su primer recorrido en The Pete Dye Course at French Lick Resort, el guanajuatense cerró con bogey en el hoyo 18, en el que sumó su cuarto y último del día. Los únicos birdies que apuntó en su tarjeta fueron en los hoyos 3 y 5. Al final firmó 74 golpes para un acumulado de 143 (-1).

González de 27 años está a cuatro golpes de distancia de cinco punteros, entre ellos el estadounidese Neal Shipley que tras su ronda de 66 suma 139 (-5).

A su vez, Álvaro Ortiz mejoró un poco respecto al jueves y aunque no logró en bajo par de campo con su ronda de 75, el tapatío suma 152 (+8) para compartir el sitio 60 en la clasificación general del torneo, último de la temporada del Korn Ferry Tour.