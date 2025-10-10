México vs Argentina Sub-20: Estos son los jugadores a seguir del partido

El duelo entre las selecciones Sub-20 de México y Argentina promete intensidad, talento y una muestra del futuro del fútbol latinoamericano. Ambas escuadras llegan con jóvenes que han destacado por su técnica, visión y liderazgo dentro del campo. Estos son los jugadores a seguir en este enfrentamiento.

Gilberto Mora (México)

Se ha consolidado como uno de los pilares de la zaga mexicana. Mora destaca por su lectura de juego y su capacidad para anticiparse a los rivales. En el torneo ha mostrado solidez en los duelos aéreos y precisión en la salida con balón, aportando equilibrio a la línea defensiva del Tri juvenil.

Diego Ochoa (México)

Ha sido el motor del equipo en la mitad de la cancha. Su buena distribución del balón y visión para conectar con los delanteros lo convierten en pieza clave para generar peligro. Ochoa combina técnica con intensidad, y ha sido determinante tanto en la recuperación como en la creación de juego.

Iker Fimbres (México)

Con apenas 18 años, Fimbres se ha ganado un lugar en la ofensiva mexicana gracias a su velocidad y capacidad de desborde por las bandas. Ha participado directamente en varias jugadas de gol, mostrando serenidad frente al arco. Su estilo combina desequilibrio individual y buena lectura para asociarse en corto.

Obed Vargas (México)

El mediocampista del Seattle Sounders ha sido uno de los más constantes en el torneo. Vargas destaca por su madurez táctica y su habilidad para presionar alto y recuperar balones. Su disciplina defensiva y precisión en los pases largos le dan a México profundidad y ritmo en el mediocampo.

Maher Carrizo (Argentina)

El capitán argentino ha demostrado por qué es considerado una de las joyas de Boca Juniors. Carrizo maneja los tiempos del juego con una técnica depurada y un golpeo de balón sobresaliente. En este torneo ha sido el cerebro del equipo, asistiendo y marcando cuando la situación lo exige.

Milton Delgado (Argentina)

Defensor central de gran presencia física, Delgado se ha consolidado como líder de la zaga albiceleste. Su juego se basa en la fuerza, el anticipo y la capacidad para ordenar la línea defensiva. En el torneo ha sido clave para mantener el orden en momentos de presión y frenar ataques rivales.

Alejo Sarco (Argentina)

El delantero del Newell’s Old Boys ha sido una de las revelaciones ofensivas del campeonato. Sarco combina potencia y precisión, con un olfato goleador que lo mantiene siempre atento dentro del área. Su movilidad y su capacidad para generar espacios lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

Un duelo con sabor a clásico

El enfrentamiento entre México y Argentina Sub-20 se disputará este fin de semana como parte de su preparación rumbo a los próximos torneos internacionales. Ambos equipos llegan con planteles renovados y con la mira puesta en fortalecer su identidad de juego. Para México, será una prueba de carácter ante un rival histórico; para Argentina, una oportunidad de medir a su nueva generación frente a una selección que ha crecido notablemente en categorías inferiores.