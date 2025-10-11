México finaliza en cuarto lugar en el World Amateur Championships

Eisenhower Trophy. Eduardo Derbez termina el torneo empatado al sexto sitio en la clasificación individual. (FMG)

El equipo mexicano de golf varonil concluyó en el cuarto sitio en la lucha por el Eisenhower Trophy del World Amateur Team Championships (WATC) 2025, detrás de los representantes de Sudáfrica, Australia e Inglaterra en el Tanah Merah Country Club de Singapur.

El equipo de México integrado por Eduardo Derbez, Carlos Astiazarán y Gerardo Gómez sumaron 559 golpes (-17) para lograr el cuarto sitio de la competencia.

Sudáfrica con un impresionante score de 547 (-29) se llevó la victoria, seguida de Australia con 555 (-21) e Inglaterra con 557 (-19).

Eduardo Derbez, sexto individual

En la competencia individual, Eduardo Derbez finalizó como el mejor de los tres mexicanos con un total de 280 golpes (-8), que lo ubicaron empatado en la sexta posición. Le siguió Carlos Astiazarán en T28 con 288 (even) y Gerardo Gómez culminó en T46 con 291 (+3).

El sudafricano Christian Mass se quedó con los honores tras un abultado score de 266 (-22), que le dio ventaja de 10 golpes ante su más cercano perseguidor.

Con este resultado, el equipo de México superó las participaciones más recientes en el World Amateur Team Championships y se reafirmó a nuestro país como el mejor representante de América Latina en competencias de alto nivel.