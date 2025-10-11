México vs Argentina EN VIVO: Dónde y a qué hora ver los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025

Partido México vs Argentina EN VIVO Especial

¡Hoy hay partidooo! Este sábado, el Mundial Sub-20 2025 tiene uno de sus duelos más esperados: México vs Argentina, en los cuartos de final. No solo es un cruce latino clásico, sino la oportunidad para que El Tri avance hacia semifinales frente a una potencia juvenil con historia.

Por ello, en Crónica te contamos dónde verlo, cómo llegan ambos equipos y qué alineaciones se vislumbran.

¿A qué hora y en dónde juegan México vs Argentina?

Este encuentro se celebrará este sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo de México, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile.

¿En dónde ver EN VIVO el partido México vs Argentina?

Para no perderte ni un minuto de la acción, en este encuentro podrás seguir la señal en televisión abierta en los canales TUDN y Canal 5 y vía streaming a través de ViX Premium.

¿Cómo llegan ambos equipos?

México

México avanzó con autoridad: en octavos goleó a Chile como local con marcador de 4-1. En la fase de grupos, logró salir adelante con un cierre importante ante Marruecos, y sumó resultados suficientes para avanzar. Gilberto Mora ha sido figura para México, aportando goles decisivos.

Argentina

Argentina ha sido dominante: venció contundentemente a Nigeria en octavos para asegurar su pase a cuartos. Su rendimiento en el torneo ha sido sólido en todas sus presentaciones, con buen volumen ofensivo.

Posibles alineaciones

No se tiene una alineación oficial confirmada para México, pero se espera que Gilberto Mora lidere el ataque. La defensa probablemente esté respaldada por jóvenes con presencia en torneos locales y primera etapa del torneo.

#Sub20 | ¡Alineación confirmada! 📋



Ellos son los 1️⃣1️⃣ que defenderán nuestro escudo contra Argentina en los Cuartos de Final. 🇲🇽



¡Venga, muchachos! 👊🏻#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/GL0BYc1cdT — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 11, 2025

En cuento a argentina se espera que la alineación este conformada por Andrada; Tagliafico; González Pírez; Martínez; Nervo; Pezzella; Laba; Lamela; Pereyra; Ruiz; Ferreyra.