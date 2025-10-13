Carlos Alcaraz, ante el reto de ser el número uno más dominante de la era moderna

COMPARTE. Alcaraz cuenta con una Academia en donde enseña a los futuros tenistas en diversas partes del mundo.

El tenista murciano Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, se encuentra en la recta final de una temporada brillante, con el objetivo de cerrar el año como el mejor número uno de la última década. Con 24 títulos ATP, incluidos seis Grand Slams, y una ventaja de 1,340 puntos sobre Jannik Sinner, el español tiene en sus manos la posibilidad de alcanzar cifras que solo han logrado leyendas como Novak Djokovic y Rafael Nadal.

UN CIERRE DE TEMPORADA CON AMBICIÓN Y ESTRATEGIA

Alcaraz, de 22 años, lidera el ranking con 11,340 puntos, seguido por Sinner (10,000) y Zverev (5,930). El español solo debe defender 300 puntos (100 en París-Bercy y 200 en las ATP Finals), mientras que Sinner arriesga 1,500 puntos por su título en Turín en 2024.

Si Alcaraz gana en París y en las ATP Finals, podría cerrar el año con 13,740 puntos, superando el récord personal de Nadal (13,030 en 2013) y acercándose al histórico Djokovic (16,585 en 2015).

SIX KINGS SLAM: LUJO, ESPECTÁCULO Y MILLONES EN JUEGO

Antes de afrontar los torneos puntuables, Alcaraz participa esta semana en el Six Kings Slam, torneo de exhibición en Riad, Arabia Saudita, del 15 al 18 de octubre. El evento reúne a seis figuras del tenis mundial: Alcaraz, Djokovic, Sinner, Zverev, Fritz y Tsitsipas, con una bolsa total de 13.5 millones de dólares.

El murciano, como cabeza de serie, jugará directamente las semifinales este jueves 16 de octubre, ante el ganador del duelo entre Zverev y Fritz. La otra semifinal enfrentará a Djokovic con el vencedor del choque entre Sinner y Tsitsipas.

UNA TEMPORADA DE RÉCORDS Y CONSISTENCIA

En 2025, Carlos Alcaraz ha conquistado ocho títulos, incluyendo Roland Garros, US Open, Montecarlo, Roma, Cincinnati, Queen’s, Tokio y Rotterdam. Ha ganado 42 de sus últimos 43 partidos, y acumula 67 victorias en el año, su mejor registro desde que debutó como profesional en 2018.

Además, ha superado las 41 semanas como número uno, igualando a Andy Murray y acercándose a las 43 de Gustavo Kuerten, con el objetivo de alcanzar a Jim Courier y consolidarse como uno de los líderes más estables del circuito.

EL LEGADO QUE EMPIEZA A ESCRIBIRSE

Desde su irrupción en 2021, Alcaraz ha ganado títulos en todas las superficies y ha sido el más joven en lograr un Grand Slam en tierra, hierba y pista dura. Su estilo agresivo, versátil y emocional lo ha convertido en el referente del nuevo tenis, junto a Sinner, con quien protagoniza la rivalidad más intensa del circuito actual.