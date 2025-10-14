Cuatro golfistas latinos más confirman al WWT Championship 2025

El colombiano ha quedado cerca. Camilo Villegas ha jugado nueve veces el WWT Championship y su mejor resultado ha sido un segundo sito en 2023. (Foto especial)

Los representantes del golf latino se siguen sumando para jugar el World Wide Technology Championship 2025, torneo del PGA Tour a desarrollarse del 6 al 9 de noviembre en El Cardonal at Diamante de Los Cabos en Baja California Sur.

Camilo Villegas y Nico Echavarría de Colombia, Emiliano Grillo de argentina y Rafa Campos de Puerto se suman para ser parte del field en el que ya tienen un lugar reservado los mexicanos Alejandro Madariaga, Emilio Gil Leyva y Emilio González.

El comité organizador del torneo también dio a conocer que los canadienses Nick Taylor, Mackenzie Hughes y Adam Hadwin confirmaron su participación, al igual que los campeones pasados del torneo: Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018), Erik van Rooyen (2023) y Austin Eckroat (2024).

“El carácter internacional del PGA Tour quedará plenamente manifestado durante el evento de este año”, afirmó Joe Mazzeo, director del Torneo. “Invitamos a todos los habitantes de Los Cabos a que se unan a nosotros durante la semana del torneo para animar a sus jugadores favoritos de todo el mundo”.

¿Qué han hecho Echavarría y Villegas?

Echavarría, que terminó empatado en sexto lugar en Los Cabos el año pasado, cuenta con dos títulos en el Tour y compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su compatriota colombiano

Villegas quedó en segundo lugar en 2023, durante el primer año del evento en Diamante. Villegas cuenta con cinco victorias en el Tour y ha competido en nueve torneos del WWT Championship.

Emiliano Grillo suma dos victorias en el PGA Tour y ha terminado entre los diez primeros en tres de sus ocho participaciones en el WWT Championship. Campos, que participará por cuarta vez en el torneo, consiguió su primer título del Tour en 2024 en el Butterfield Bermuda Championship.

¿Quiénes son los jugadores Presidents Cup?

Taylor, Hughes y Hadwin son los tres jugadores que representan a Canadá en el field. Taylor ocupa el lugar 41 en el Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) y cuenta con cinco victorias en el PGA Tour, incluida la de este año en el Sony Open in Hawaii. Hughes, que cuenta con dos victorias en el Tour, ha participado en el torneo en cinco ocasiones, con un séptimo puesto como mejor resultado en 2023.

Hadwin, con una victoria en el Tour, ha competido en el torneo en siete ocasiones, con un séptimo puesto en 2017 y un décimo puesto en 2019 como mejores resultados. Los tres jugadores han sido miembros del equipo internacional del Presidents Cup.

Habrá un jugar Top 10 mundial

En el torneo también estará J.J. Spaun (N.º 6 del mundo), Ben Griffin (N.º 12 del mundo), el capitán ganador del equipo Europeo de la Ryder Cup, Luke Donald y el seis veces ganador del Tour Tony Finau. Todos fueron anunciados el mes pasado.

El field reunirá a 120 jugadores que competirán en 72 hoyos de juego por golpes en El Cardonal, inaugurado en 2014, es el primer campo de golf diseñado por TGR Design y Tiger Woods, ganador en 82 ocasiones en el PGA Tour.